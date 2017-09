Lotta Wennäkosken orkesteriteosta kuuntelee tänään koko maailma

Fakta

Tätä on Proms



BBC Proms on maailman suurin klassisen musiikin festivaali. Kahdeksan viikon aikana soitetaan yli 90 konserttia, joista suurin osa esitetään 6 000 kuulijaa vetävässä Royal Albert Hallissa. Pelkästään paikan päällä kuulijoita on jopa yli 300 000, ja lisäksi kaikki konsertit radioidaan.



Useimmat huippuorkesterit esiintyvät Promseilla, mutta eniten konsertteja tekee ”isäntäorkesteri” eli BBC:n sinfoniaorkesteri.



Halvoille seisomapaikoille aivan lavan eteen jonotetaan tunteja, ja niillä paikoilla uskolliset ”Prommerit” tekevät jekkujaan ja ylläpitävät tunnelmaa.



BBC:n sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Sakari Oramo johti ensimmäisenä suomalaisena Last Night of the Proms -kansanjuhlan vuonna 2014. Tv-katsojia oli toistakymmentä miljoonaa. Oramolla on jälleen sama rooli perinteisine juhlapuheineen tänä lauantaina. Nyt Promsit ovat politisoituneet, ja BBC on halunnut nähdä puheen ennakolta. ”Ehkä teen Trumpit”, Oramo vitsaili The Times -lehdelle ennen puhettaan.



Konsertti välitetään suorana myös Yle Radio 1:n puolella alkaen klo 21.10. ja Yle Teema & Fem -televisiokanavalla klo 21.15.