Kulttuuri

Vanha kuva suomalaisesta designista murtuu – Mitä kaikkea design on nyt?

Vuosi

Arte Biennale,

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esimerkit

Muotoilijoiden työ

Designmuseon

Vastapainona

Enter and Encounter – Kutsu huomiseen -näyttely 22.10. saakka Designmuseossa, Korkeavuorenkatu 23. Museossa järjestetään näyttelyn kuraattoreiden vetämiä keskustelutilaisuuksia. Ensimmäisenä vuorossa on Heini Lehtinen 12.9. Helsinki Design Week 17.9. asti.