Aikuisten raipparangaistuksista luovuttiin Suomessa ennen kuin lasten piiskaaminen kiellettiin – raippaa tuli vankilassa ja armeijassa mutta myös työpaikoilla

Kulttuuri

Aikuisten raipparangaistuksista luovuttiin Suomessa ennen kuin lasten piiskaaminen kiellettiin – raippaa tuli

Miltä tuntuisi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Raipparangaistukset

Piiskaamisessa

Jo sata vuotta

Fyysisen

Asenteet