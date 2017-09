Kulttuuri

Black Angels paalutti syyskauden klubivierailuille pohjat, joista on vaikea parantaa

, mustat enkelit, tuntuu kliseiseltä nimeltä rockbändille. Asiaa lieventää, että se on napattu legendaarisen Velvet Undergroundin kappaleesta Black Angel’s Death Song. Black Angels on vielä nimennyt uusimman levynsä Death Songiksi.Se lienee bändin toistaiseksi paras, joten ensimmäinen Suomen vierailu osui hyvään aikaan. Death Songin kappaleita Tavastialla enimmäkseen kuultiin.Velvet Undergroundia läheisemmäksi vertailukohdaksi nousi 13th Floor Elevators, yksi 60-luvun psykedeelisen rockin arvostetuimmista yhtyeistä. Se oli kotoisin Texasin Austinista samoin kuin Black Angels.Myös Doors tuli paikoin mieleen. Mutta siinä, missä Doors tiirikoi ovia toisiin tajunnan tasoihin, Black Angels rynnisti niistä läpi sirkkelin kanssa. Tavastian lavalla on tuskin koskaan nähty yhtä psykedeelistä bändiä.Taustavideot näyttivät pesueelta, joka on syntynyt noin yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun sateenkaari ja tv:n lumisade osallistuivat happoisiin orgioihin, joista tuskin paljon muistavat.lähdettiin uusimman levyn avauskappaleella Currency. Kulutusjuhlan vastainen biisi määritteli heti suunnan. Black Angels kuulosti elävänä vielä hypnoottisemmalta ja vaarallisemmalta kuin levyllä.Juuri se yhdistelmä rakensi keikan hellittämättömän dramaturgian. Tuntui, että jos hypnoosiin olisi hetkeksikin herpaantunut, bändi olisi puraissut takapuoleen.Musiikin vaarantuntu esti tehokkaasti Black Angelsia vaikuttamasta klassisia esikuviaan kanavoivalta retromeiningiltä. Siinä soivat tämän taantumuksen ja terrorismin ajan pelot.välissä ei juuri puhuttu. Mutta yhteys yleisöön syntyikin tehokkaammin, kun musiikki iski päähän kuin leka. Pulinat olisivat vain katkaisseet jännitteen.Suvannot olivat harvassa. Juuri kun reilun tunnin kestäneeseen jyräykseen pelkäsi turtuvansa, Black Angels laski äänivalliaan ja nosti ihokarvat pystyyn majesteettisen haikealla Life Songilla.Siihen varsinainen keikka myös loppui. Parin ylimääräisen jälkeen Black Angels oli paaluttanut syyskauden klubivierailuille pohjat, joista on vaikea parantaa.