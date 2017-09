Sakari Oramo taisi tarjota ovelan piiloviestin BBC:n kansanjuhlassa – ”ei voi kiistääkään” Lotta Wennäkosken kantaesitys onnistui loistavasti paikan päällä, mutta suomalaiset tv-katsojat kertoivat Last Night of the Promsin tv-lähetysongelmista.