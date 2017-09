Takavuosien rokkaritähti Jimi Pääkallo tekee nyt musiikkia Suomen ykkösartisteille Cheekistä Elastiseen ja tietää tarkasti, mikä vetoaa suomalaisiin: ”Musiikin pitää olla tanssittavaa ja urbaania, iskelmänkin”

Kulttuuri

Takavuosien rokkaritähti Jimi Pääkallo tekee nyt musiikkia Suomen ykkösartisteille Cheekistä Elastiseen ja tie

Eivät

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sellainen

Moni

Hiekkasen

Hiekkasesta

Konsta Hiekkanen

Yllätyksellisyyttä

Koska

Viimeiset

Uusi

Miten