Jazzlegenda ei piittaa raja-aidoista – Dokumentti Bill Frisellistä nähdään R&A-festivaalilla

Kuka?

Bill Frisell



Syntynyt 1951 Baltimoressa, Marylandissa.



Asuttuaan Belgiassa muutti 80-luvun alussa New Yorkiin ja alkoi levyttää ECM-jazzlevymerkille.



Liittyi John Zornin johtamaan Naked City -avant-garde yhtyeeseen.



Muutettuaan 80-luvun lopulla Seattleen Frisell siirtyi Nonesuch-levy-yhtiölle ja äänitti ensimmäisen Americana-vaikutteisen sooloalbuminsa Have A Little Faith, josta muodostui arvostelu- ja myyntimenestys.



Säännöllisiä levytyksiä mm. Norah Jonesin, Bonnie Raittin, Elvis Costellon ja Lucinda Williamsin kanssa.



Levyttänyt viime vuosina erityisesti Bill Frisell Trion kanssa, jossa Friselliä säestävät Tony Scherr ja Kenny Wollensen.