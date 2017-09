”Hirvittäviä kuvia” huippupoliitikoista ottanut kuvaaja sai viime vuonna valtioneuvoston kanslian kimppuunsa – Nyt hän kutsui näyttelyyn kaikki ministerit, mutta yksikään ei tullut

Kulttuuri

”Hirvittäviä kuvia” huippupoliitikoista ottanut kuvaaja sai viime vuonna valtioneuvoston kanslian kimppuunsa –

Pari

Ja sitten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Juhlallisuus

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Ongelmia tulikin

Piippo säikähti Piippo säikähti