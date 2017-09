Bruno Marsin laulamaa megahittiä Uptown Funk syytetään taas plagiaatiksi – yhteydet löytyvät nytkin 80-luvun elektrofunk-yhtyeen kappaleesta

Kulttuuri

Bruno Marsin laulamaa megahittiä Uptown Funk syytetään taas plagiaatiksi – yhteydet löytyvät nytkin 80-luvun e

Brittiläisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Laulaja

Vuonna 2014

Kuuntele itse. Havaitsetko kappaleissa yhtäläisyyksiä?