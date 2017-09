Helsingin kaupunginorkesteri saamassa intendentin Brysselistä, kun edeltäjä siirtyy Kansallisoopperan pääjohtajaksi

Kulttuuri

Helsingin kaupunginorkesteri saamassa intendentin Brysselistä, kun edeltäjä siirtyy Kansallisoopperan pääjohta

Helsingin

http://www.hs.fi/haku/?query=malmbergia

Aleksi Malmberg

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aiemmin