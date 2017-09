Osmo Rauhala, 60, on yksi Suomen menestyneimmistä kuvataiteilijoista – hänen mielestään kaikki historiaan jäävä taide on kaupallisesti kannattavaa Osmo Rauhala asuu talvet New Yorkissa ja viljelee kesät luomutilaansa Siuron kylällä. Didrichsenin Peilitesti-näyttely on taiteilijan omien laskujen mukaan hänelle kuudestoista.