Ylipainoisesta arkeologista tuli sattumalta dekkarisankari

kertaa järjestettävän Dekkarifestivaalin tähtivieras on britti Elly Griffiths http://www.hs.fi/haku/?query=elly+griffiths (s. 1963), oikealta nimeltään Domenica de Rosa http://www.hs.fi/haku/?query=domenica+de+rosa Kustannustoimittajasta tuli kirjailija 35-vuotiaana, ja neljän ihmissuhderomaanin jälkeen laji vaihtui dekkariin, kun ensimmäinen Ruth Galloway -mysteeri Risteyskohdat ilmestyi 2010.

Miksi ryhdyit rikoskirjailijaksi?

”En tietoisesti vaihtanut lajia. Kirjoitin alalleen omistautuneesta arkeologista, joka auttaa poliisia Norfolkin rannikolla – arkeologia alkoi kiinnostaa, kun juristimieheni ryhtyi opiskelemaan sitä. Kustannustoimittajani sanoi kuitenkin heti, että tämähän on rikosromaani. Siksi minun piti ottaa itselleni myös uusi, dekkaristille sopivampi kirjailijanimi.”

Puolisosi on nyt museokuraattori, ja Ruth Galloway -romaaneja on jo kymmenen. Ovatko ne syntyneet yhteistyönä?

”Eivät, eikä mieheni edes lue kirjojani! Aiheet ovat toki löytyneet keskusteluissa hänen kanssaan, ja hän on esitellyt minulle tutkijoita, jotka auttavat minua tarinoiden taustatöissä. Eri romaaneissa Ruth Galloway joutuu tekemisiin arkeologisten kaivausten ja jäänteiden kanssa, jotka ovat hyvin eri ajoilta, pronssikaudelta 1800-luvulle ja toisen maailmansodan aikaan.”

Kuuluvatko kirjasi cozy crime -genreen? Niissähän ei juuri ole väkivaltaa.

”En pahastu, jos kirjoja kutsutaan sellaisiksi. Niissä on huumoria, ja henkilöiden ihmissuhteet ja psykologiset prosessit ovat läsnä. Halusin myös päähenkilön, joka ei ole toimintasankari, glamoröösi tai ylivertainen. Ruth on ylipainoinen, tunnollinen ja itsenäinen tutkija. Hänellä on myös mieshuolia, ja hänestä tulee yksinhuoltajaäiti.””Toisaalta kirjat ovat minusta varsin tummia, ja henkilöiden kokemat järkytykset jättävät heihin jälkiä. Rakastan Wilkie Collinsin http://www.hs.fi/haku/?query=wilkie+collinsin viktoriaanisia jännitysromaaneja, ja kirjoissani on myös pieni yliluonnollinen vire.”

Ruth Galloway -kirjojen lisäksi olet alkanut kirjoittaa toista dekkarisarjaa, joka sijoittuu 1950-luvun Brightoniin. Miksi?

”Ideoita on aina enemmän kuin kirjoihin mahtuu. Lisäksi halusin kirjoittaa jotain isoisästäni, joka oli vaudevillekoomikko, ja lapsuuden kotikaupungistani, jolla on kiinnostava historia myös rikosten suhteen. Stephens & Mephisto -kirjoissa poliisia auttaa kiertelevä taikuri. Näyttää siltä, että 1950-luku on nyt muodissa niin rikoskirjallisuudessa kuin muutenkin. The Crown -sarjasta en tosin pidä lainkaan, koska en hyväksy monarkiaa.”

Miten tasapainottelet kahden romaanisarjan välillä?

”Teen yhtä kirjaa viisi kuukautta, sitten siirryn seuraavaan. Eli kirjoitan koko ajan. Onneksi pidän siitä! Sitä paitsi on mukavaa vaihdella miljööstä toiseen. Kun olen saanut Stephens & Mephisto -romaanin valmiiksi, huomaan oikein kaipaavani Ruthia ja arkeologiaa.”