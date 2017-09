Kulttuuri

Anne Koskisen kuvat sisältävät yllätyksen –lähempää huomaa, että galleriaan levitetyillä luonnonkivilläkin on

Anne Koskisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Piirroksiin

näyttely Anhavalla ei ensisilmäyksellä näytä mitenkään erityiseltä: joukolta kivenmurikoita ja tavallisia, joskin taidokkaita lyijykynäpiirroksia. Näyttelyteksti puhuu aikuistumisesta ja siitä, miten Koskinen (s. 1969) työstää lapsuudenkotiin muuttamisen synnyttämiä tunteita.Mutta sitten teoksia katsoo tarkemmin.Lähempää huomaa, että galleriaan levitetyillä luonnonkivillä on kasvot. Yhtäkkiä kivet alkavat näyttää pieniltä vauvoilta, kuin kivet olisivat heränneet henkiin.Veistoksista tulee mieleen jonkinlaisten luonnonhenkien jumalkuvat, joita voitaisiin palvoa muinaisessa uskonnossa. Raskas ja kova materiaali muuttuu yhtäkkiä henkeväksi ja haavoittuvaiseksi.on kätketty samanlainen juju. Koskinen on jo aiemmin osoittanut olevansa loistava piirtäjä, joten herkkääkin herkemmät piirrokset nuorista naisista eivät alkuun yllätä. Mutta vilkaisu teoslistaan muuttaa kaiken: lyijykynän sijaan kuvat on piirretty kullalla, pronssilla ja hopealla.Metallipuikoilla piirtäminen vaatii huomattavasti enemmän voimaa kuin lyijykynä, eikä piirrosjälkeä voi kumittaa.Lähes aineettoman keveät kuvat ovat siis syntyneet raskaista aineista raskaalla työllä, joka on pitänyt saada kerralla oikein. Suoritus on teknisesti huikea.Teosten henkilökohtainen tausta tuo toki niihin lisäsyvyyttä, mutta niiden varsinainen kiinnostavuus on tavassa, jolla Koskinen käyttää materiaalejaan.Pienillä mutta harkituilla eleillä raskas kivi on saatu näyttämään keveältä ja keveä piirros raskaalta.Mikään ei ole sitä, miltä ensisilmäyksellä näyttää, ja juuri tässä jännitteessä piilee vähäeleisten teosten yllättävyys.