Voiko ulkonäkö olla pääomaa? – ”Edustat aina ulkonäöllä itseäsi. Muut tekevät sen perusteella pitkälle ja jopa harhaan meneviä johtopäätöksiä”, sanoo tutkija Outi Sarpila

Kulttuuri

Voiko ulkonäkö olla pääomaa? – ”Edustat aina ulkonäöllä itseäsi. Muut tekevät sen perusteella pitkälle ja jopa

Pinkkejä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

Sarpila

Onkin

Lapsen