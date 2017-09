”Kuvaaminen on hyvin vaarallista” – Narcos-sarjan työntekijä ammuttiin autoonsa, ja nyt ”maailman häikäilemättömimmän” huumeparonin veli uhkailee Netflixiä

Kulttuuri

"Kuvaaminen on hyvin vaarallista" – Narcos-sarjan työntekijä ammuttiin autoonsa, ja nyt "maailman häikäilemätt

En parajes #Edomex, Carlos Muñoz Portal (37), buscaba locaciones para serie @NarcosNetflix . Fue encontrado muerto, por balas, en automóvil — Julio Astillero (@julioastillero) 16. syyskuuta 2017







Gaviria johtaa Escobar Inc -yhtiötä, joka valvoo Escobarin nimen ja tarinan käyttöoikeuksia. Uhkausta tehostaakseen hän on lyönyt pöytään miljardiluokan korvausvaatimuksen.



Autoonsa tapettu Muñoz on tehnyt noin kymmenen vuoden ajan töitä elokuvien ja televisiosarjojen kuvauspaikkojen etsijänä. Hän on osallistunut muun muassa James Bond- ja Apocalypto-elokuvien tekoon.



Nyt hänen työnään oli etsiä ja kuvata paikkoja, joita voitaisiin käyttää Narcos-sarjan kuvauksissa. Sarjan tulevan kauden jaksojen on odotettu kuvaavan Meksikon pahamaineista huumesotaa.



Netflixin mukaan Portalin kuolemaan liittyvät tapahtumat Temascalapassa ovat edelleen selvittämättä.



Tähän mennessä yhtiö on tyytynyt pahoittelemaan työntekijän kuolemaa.



Narcos on yksi Netflixin menestyneimmistä televisiosarjoista. Suosio ei ole ihme, sillä huumeparonin elämässä riittää ammennettavaa.



Pablo Escobar oli kolumbialainen huumeparoni, joka nousi yhdeksi maailman rikkaimmista miehistä tuottamalla ja salakuljettamalla kokaiinia Yhdysvaltoihin. Huippuaikoina kartellin https://fi.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADnin_kartelli sanotaan hallinneen 80 prosenttia maailman kokaiinin tuotannosta.



Hän oli julma johtaja, joka murhautti niin poliitikkoja, tuomareita kuin tavallisiakin ihmisiä. Escobarin suostuttelutaktiikka tunnettiin nimellä ”hopeaa tai lyijyä”, mikä tarkoitti joko lahjuksen vastaanottamista tai kuolemaa.



Historia.net rankkasi http://historianet.fi/rikokset/rikolliset/historian-pahimmat-huumeparonit hänet viime vuonna maailmanhistorian häikäilemättömimmäksi huumeparoniksi. Forbesin listan mukaan hän oli vuonna 1989 maailman seitsemänneksi rikkain henkilö.



Huumeparoni myös käytti rahaa. Hän muun muassa rakennutti itselleen Hacienda Nápoles -nimisen tilan, jossa sijaitsevaan eläintarhaan toi satoja afrikkalaisia eläimiä. Escobar kuitenkin myös rakennutti köyhille asuinalueille teitä ja urheilukenttiä, ja häntä pidettiinkin monilla alueilla todellisena robinhoodina.



Escobar kuoli poliisin luoteihin vuonna 1993 dramaattisissa olosuhteissa. Kuolema esitettiin Narcos-sarjan toisen tuotantokauden lopussa. Hollywood Reporterin haastattelussa Gavaria kieltäytyi kommentoimasta asiaa.



”En keskustele veljeni kuolemasta”, hän sanoi. ”Jotkut ihmiset sanovat hänen kuolleen, mutta minulle hän on edelleen elossa.”



Suurista rahoista puhutaan myös Gavarian ja Netflixin välisessä sodassa. Gavaria sanoo perheen omistavan sarjan käyttämät tavaramerkit ja vaatii yhtiötä miljardin dollarin korvauksia veljensä ja tämän tarinan luvattomasta hyödyntämisestä.



Gavarian mukaan nyt kiistassa puhuvat lakimiehet.



”Netflix on peloissaan. He lähettivät meille pitkän uhkauskirjeen”, hän sanoo. ”Jos vaatimuksemme ei mene läpi, lopetamme heidän pikkushownsa.”



”En pelleile näiden Silicon Valley -ihmisten kanssa. Heillä on puhelimensa ja kivat tuotteensa, mutta he eivät tiedä tosielämästä mitään. He eivät koskaan selviäisi Medellinin tai Kolumbian viidakoissa, mutta minä olen tehnyt sen.”



”Heidän äitiensä olisi kannattanut jättää heidät kohtuunsa”, Gavaria uhoaa.





