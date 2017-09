Ylen päätoimittajaksi valittu Jouko Jokinen arvosteli puolitoista vuotta sitten ”Ylen pakkoveroa”: ”Meille tuli vahva tunne, että pelaamme eri säännöillä”

Kulttuuri

Ylen päätoimittajaksi valittu Jouko Jokinen arvosteli puolitoista vuotta sitten ”Ylen pakkoveroa”: ”Meille tul

Ylen

Jääskeläiselle suoraan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jokinen vaati

Atte Jääskeläinen