12 kysymystä Jouko Jokiselle: ”Mitä teet, jos pääministeri soittaa?” – Ylen tuleva päätoimittaja katsoo televisiosta urheilua, karsastaa Yle-veroa ja uskoo selviävänsä ministereistä

Kulttuuri

12 kysymystä Jouko Jokiselle: ”Mitä teet, jos pääministeri soittaa?” – Ylen tuleva päätoimittaja katsoo televi

Yleisradion

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

http://www.hs.fi/haku/?query=5.+mita+itse+aiot+tehda,+jos+paaministeri+soittaa%3F

http://www.hs.fi/haku/?query=7.+aamulehden+paatoimittajana+sanoit+ylen+toteuttavan+%E2%80%9Dkaikkea+kaikille+kaikissa+kanavissa+kaiken+aikaa%E2%80%9D-strategiaa.+kaipaako+ylen+tehtava+kirkastamista%3F