alkoi kovin pienestä.En oikein muistakaan, mikä oli ensimmäinen hetki, kun älypuhelin osallistui kulttuurielämääni. Ehkä viaton kuva jonkun muusikon areenakeikalta?Unohdin myös ne hetket, kun otin puhelimen kiinteäksi osaksi arkeani.En tiedä tarkalleen, minä päivänä puhelin hiipi lounastunnilla tarjottimeni nurkkaan.Milloin käteeni liikennevaloissa?Mikä aamu oli ensimmäinen, kun kurkkasin ruutua ennen kuin nousin sängystä ylös?muistan, kun ensimmäisen kerran näin jonkun katselevan kokonaista konserttia vain puhelimen ruudun läpi. Tai näpyttävän Facebook-päivitystä pimeässä elokuvateatterissa.Enkä pitänyt siitä.Mutta yhteen paikkaan en uskonut puhelinten ikinä ilmestyvän: teatterikatsomoon.En, vaikka jotkut teatteriesitykset jopa kannustivat tviittaamaan ja päivittämään esityksen aikana lavalla näkyville ruuduille.Puhelinten näytöt eivät loistaneet pimeydessä.Olimme kaikki liian häveliäitä.on julkisen nolauksen mahdollisuus. Useimmissa esityksissä se on häviävän pieni. Ei näyttelijä ala osoitella sinua lavalta, jos näpytät puhelintasi katsomossa.Mutta tiedämme, että mahdollisuus on olemassa. Lavalla ovat vastassa elävät ihmiset. Väliajalla ovat vastassa elävät ihmiset.Kuka tahansa saattaa häiriintyä ja torua. Eikä puhelimen näprääminen teatteriesityksen aikana kovin kohteliastakaan ole.Siksi puhelimen ei pitänyt tulla teatterikatsomoihin.Mutta niin vain kävi.ensi-iltojen penkkiriveiltä on jo kuulunut, että katsojien käsissä loistavat ruudut kesken esitysten.Emmekö pysty seuraamaan näyttelijöiden työskentelyä paria tuntia? Emmekö enää kunnioita alan ammattilaisia ja kanssakatsojia?Tuliko meistä röyhkeitä vai teimmekö puhelinten tuijottelusta vaistomaisen tavan?Ehkä molempia. Kadotimme tilannetajun. Kaivamme puhelimen teatterisalin pimeydessä esiin ilman tunnontuskia.Koska niin teemme myös keikoilla, ravintolassa ja liikenteessä.on vanhanaikainen. Se pyytää sammuttamaan puhelimet esityksen ajaksi. Sammuttamaan, vaikka valtaosa napauttaa luurin äänettömälle.Jos esitys tylsistyttää, tee vanhanaikaisesti ja lähde ovet paukkuen väliajalla pois.Älä valaise koko katsomoa sillä ruudulla, jota niin monet meistä teatteripenkkien huomaan pakenevat.