Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa tänä viikonloppuna

Sakari Piipon

Galleria Lapinlahti (Lapinlahdentie 1) 24.9. saakka la–su klo 12–17.

2. Tulevaisuuden taide näyttää ehkä tältä

Kuvataideakatemian

Exhibition laboratory (Merimiehenkatu 26) 15.10 saakka ti–su klo 11–18.

3. Rihmastoja

Fungus figura

Kaapelitehtaan Puristamo (Tallberginkatu 1 C) 22.–24.9. Aikataulut: sieni-ihmiset.fi

4. Hyvin leikkaa

Fiskarsin

Designmuseo (Korkeavuoren-katu 23) 29.10. saakka ti klo 11–20, ke–su 11–18. Liput 10 e.

5. Vielä ehtii Aaltoon

Ateneumin

Kaivokatu 2, 24.9. saakka la–su klo 10–17. Liput 15 e.