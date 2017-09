”Juo votkaa, syö mitä haluat ja pidä aina nainen vieressä” – amerikkalaistoimittaja keräsi satavuotiaiden tarinoita Tampereella ja pitkin Venäjää

Kulttuuri

”Juo votkaa, syö mitä haluat ja pidä aina nainen vieressä” – amerikkalaistoimittaja keräsi satavuotiaiden tari

Sata

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Elokuun

Mordasov

Muuten

Mordasov

Mordasov

Mordasovia