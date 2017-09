Kulttuuri

Bengtskärin majakan monivaiheisesta menneisyydestä saisi hyvän elokuvan

Tänä kesänä Tänä kesänä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Majakan

Pohjolan

Millaisia

Lähde: Paula Wilson: Bengtskär – Majakka, koti ja taistelutanner