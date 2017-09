Populaarikulttuurin portinvartija on 50-vuotias – Rolling Stone -lehti on kuitenkin vaikeuksissa, ja perustaja Jann Wenner laittaa omistuksensa myyntiin Tilaajamäärien ja mainosdollarien väheneminen koskettaa myös Rolling Stonea, jonka kansikuvapaikka on edelleen menestyksen mittari.