Musiikkivienti kasvaa yhä – nuorten lauluntekijöiden kappaleita julkaistu ulkomailla ennätysmäärä

Suomalaisen

Musiikin

musiikin vienti lisääntyi viime vuoden aikana, mutta kasvuvauhti on hidastunut.Musiikkivientijärjestö Music Finlandin kokoaman raportin mukaan suomalaisten artistien ulkomaisten esiintymisten osuus viennistä väheni vuonna 2016, mutta teosvienti kasvoi.Suomalaisten tekemiä kappaleita julkaistiin ulkomaisten artistien esittämänä 71 kappaletta, mikä on enemmän kuin koskaan.Raportin mukaan ulkomailla julkaistuja kappaleita oli tekemässä yhteensä 41 suomalaista säveltäjää ja sanoittajaa. Heistä 22 teki viime vuonna ensimmäisen kansainvälisen julkaisunsa.viennin arvo oli viime vuonna 45,2 miljoonaa euroa, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.Kasvuvauhti on hidastunut viime vuosina, sillä vuonna 2014 viennin lisäys oli kuusi prosenttia ja vuotta aikaisemmin 13 prosenttia.Tärkein kohdealue musiikkiviennissä on saksankielinen Eurooppa, jonne menee yli neljännes koko viennistä.Koko suomalaisen musiikkialan kokonaisarvo oli 905 miljoonaa euroa. Se on 5,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014, jolloin kokonaisarvoa tutkittiin edellisen kerran.Kotimaassa musiikkialan arvoa nostivat erityisesti festivaalit ja suuret konsertit, joiden osuus on lähes 30 prosenttia koko alan arvosta.