Guardians of Galaxyn jatko-osa on ylitseampuva parodia supersankari­spektaakkeleista – digi-iloittelussa reissataan planeetalta toiselle, sanaillaan ja räjäytellään Guardians of Galaxy vol. 2 on suunnattu Pacmanin, He-Manin ja Ritari Ässän suurkuluttajille eli 1970- ja 80-lukujen pojille sekä heidän poikalapsilleen.