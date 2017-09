Elokuva-arvostelut

Bigfoot – isojalan poika on ilahduttavan hyvä lastenanimaatio ja supersankarisatu

tuotantoa oleva Bigfoot – isojalan poika on ilahduttava esimerkki siitä, miten supersankaritarinoiden kliseiset elementit supervoimista tuntemattomaan vanhempaan ja uhkaavaan konnaan voidaan järjestellä niin, että lopputuloksena on ilahduttava supersankarisatu. Tämä on temppu, jossa Marvelin ja DC:n supersankaribrändeilläkin ratsastavien studioiden on usein vaikeuksia onnistua.päähenkilö on juuri teini-iän kynnykselle ehtinyt Adam, jota koulun kolme kovista kiusaavat. Adamilla on yksinhuoltajaäiti, alituiseen kasvavat jalat, tuuhea moppitukka ja lisäksi kiusallista ääniyliherkkyyttä – piirteitä, jotka nolottavat häntä ja antavat aihetta kiusaamiseen. Eräänä iltana käy ilmi, ettei Adamin isä olekaan kuollut, kuten äiti on aina uskotellut.Vihastunut poika lähtee etsimään isäänsä, joka löytyykin metsästä. Samalla kun Adam ja isä alkavat löytää toisiaan – ja toistensa supersankarivoimia – suuryhtiö Hius Oy onnistuu jäljittämän Adamin isän Adamin pakenemisen takia.Suuryhtiö haluaa löytää isän ja käyttää hänen Isojalka-geenejään kehittääkseen geenitera­pian hiuskadon hoitoon. Ja kun he löytävät, joutuu Adam elämänsä suurimman haasteen eteen.hölmöltä vaikuttava juoni toimii animaatiossa oikein mainiosti, sillä elokuva etenee jouhevasti iloisista pelottaviin ja hauskoista surullisiin kohtauksiin. Dialogi toimii ja animaatio on laadukasta. parasta tarinassa on kuitenkin se, että käsikirjoitus on tehty ajatuksella.Bigfoot – Isojalan pojassa kasvatukselliset opetukset ujutetaan luontevasti osaksi tarinaa. Teemojen kautta tutkaillaan sujuvasti niinkin monimutkaisia ­aiheita kuin geenien toiminta, tuotekehitys ja markkinatalous.Pienille – ja isommillekin – katsojille elokuvan tärkein viesti kuitenkin on, että ihmisten toiminnalla voi olla ikäviä seurauksia silloinkin, kun he pyrkivät toimimaan mahdollisimman hyvin ja oikein. Ja sen myötä elo­kuva nousee perinteisen supersankarielokuvan mustavalkoisesta maailmasta harmaan sävyihin, joihin myös päähenkilön ikäiset lapset ovat matkalla.