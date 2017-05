Kirja-arvostelut

Romaani



Jenni Linturi: Jälleenrakennus. Teos. 232 s.



Kirjailija laittaa itsensä kovaan paikkaan. Miten rakentaa romaani miehestä, joka ei sano juuri mitään ja jonka mahdollista ajatusmaailmaakaan ei oikein tohdi arvailla, saati määritellä – kai siksi, että jos jonkun niin nimenomaan mielensä nyrjäyttäneen yksilön erityisyyttä pitää kunnioittaa, hän kun ei itse siihen taida pystyä.



Kirjan Kalevi osallistuu tilanteisiin sanomalla ”Ei tupakkaa olisi?”



Toisinaan hänelle ”kelpaisi makiakin”.



Lopun lobotomialeikkausta kohden yhä harvemmin enää kynä tai paperi, sillä Lapinlahden sairaalassa lupaava taiteilijanalku on oppinut, että piirtely herättää ajatuksia ja ajatukset levottomuutta, joka johtaa väistämättä karskeihin hoitotoimenpiteisiin. On parempi pyytää vain tupakkaa.



Täten laitokseen säilötty Kalevi laskeutuu Jälleenrakennuksessa ikään kuin tyhjäksi tauluksi, jonka hahmoon kotipuolen kaksi naista ja veli painavat omien vajavaisuuksiensa uurteet.



Niitä heillä riittää, onhan sota nujertanut koko maan polvilleen.



Kalevin fyysinen äiti jatkaa ripustautumista kompastelevaan näyttelijäuraansa. Huoltajan rooli pysyy hänen ikikatkeralla sisarellaan, joka ei elättele kuvitelmia elämän koreudesta: katkeruuteen voi luottaa, se pysyy.



Henkinen kaksintaistelu jatkuu elämän ehtoota lähestyvien sisarten välillä, vaikka keskeinen kiistanaihe, mies, on jo poistunut näyttämöltä oman käden kautta.



Lukija saa aprikoida, kumpi on aiheuttanut Kaleville pahempaa tuhoa, kokemukset rintamalla vai kodissa Malmilla.



Velipoika Olavissa niiden yhteisvaikutus ilmenee vähät välittämisenä mistään, tuskin edes isäksi tulemisen ilosta. Olavi on irrallinen kaikesta, kaksoisveljestäänkin.



Kaleviin puolestaan on painunut ihan kaikki.



Hapuilevista ihmisistä pidättelevän hienovaraisesti kirjoittava Linturi välttää tarkoin osoittelemasta syyttävästi mihinkään suuntaan. Nähdäkseni romaanin ainoan – ja siksi sitäkin rajumman – kannanoton synnyttää sen nimi.



Historiankirjoituksen virittämissä mielikuvissa jälleenrakennus assosioituu sodasta joten kuten hengissä selvinneiden kansalaisten sankarilliseen ponnisteluun Suomen nostamiseksi jaloilleen ja uuden kelvollisen elämän alkuun.



Ja mitä tekee Jenni Linturi?



Hän toimii kuin Asterix-sarjakuvan piirtäjä, tarkentaa suurennuslasinsa koko valtakunnan sijasta sen yhteen kylään, Malmiin, ja siellä yhteen ainoaan perheeseen.



Perheen pojalta leikataan aivoista pala, jotta hän ei tuntisi mitään.



Tai siksi, että muut voisivat keskittyä rauhassa unohtamaan oman vähäpätöisyytensä.



Pidinkö teoksesta?



En osaa vastata.



Kuin siten, että se haastaa lukijansa tuumimaan rivien välit täyteen eikä jätä rauhaan.