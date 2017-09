Kirja-arvostelut

Tuuli Salmisen Surulintu on jälleen yksi perhetragedian kuvaus – mutta todella taitava sellainen

Esikoisteoksille

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Teos

Salminen

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.