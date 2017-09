Erkki Tuomioja arvioi Jukka Tarkan muistelmat – ”Tarkan turvallisuuspoliittisia ja vähän muitakin kirjoituksia leimaa aina oikeassa olevan besserwisserin tuska”

Kirja-arvostelut

Erkki Tuomioja arvioi Jukka Tarkan muistelmat – ”Tarkan turvallisuuspoliittisia ja vähän muitakin kirjoituksia

Jukka Tarkan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Muistumia

Yhteen

Niiltä

Tarkan

Kirjoittaja on Sdp:n kansanedustaja ja moninkertainen ministeri.