Iiro of the Opera -konsertti etsi identiteettiään

Kansallisoopperalla on viime aikoina nähty perinteisen lisäksi kaikenlaista kokeilevaa. On ollut Oopperan kummitusta, Indigoa ja CircOperaa. Jatkoa saatiin sunnuntaina Iiro of the Opera -konserttisarjan avajaiskonsertissa.

Sarjan on suunnitellut pianisti Iiro Rantalahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Iiro%20Rantala. Ideana on törmäyttää musiikkilajeja ja eri genrejen artisteja uusilla ja yllättävillä tavoilla. Ooppera mainostaa sarjaa ensikertalaisille sopivaksi, eli jonkinlaisen portti­teorian toteutumista ollaan kaiketi tavoittelemassa.

Sunnuntaina Rantalan vieraiksi olivat saapuneet bassolaulaja Matti Salminenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Matti%20Salminen ja poplaulaja Robinhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Robin. Oopperamusiikkia kuultiin vain vähän.

Iiro Rantala aloitti konsertin soittamalla alkusoiton Leonard Bernsteininhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Leonard%20Bernsteinin operetista Candide. Sen jälkeen hän esitti pari omaa kappalettaan, Jonathan Franzeninhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jonathan%20Franzenin Vapaus-teoksesta inspiraa­tionsa saaneen Freedomin, joka viehätti pyyhkeellä dempatulla sointivärillään, sekä tämän vuoden myllerryksiä kuvaavan melankolisen Thinking of Mistyn.

Konsertissa tavoiteltiin jutustelevaa sävyä, mikä korostui Matti Salmisen saapuessa Rantalan seuraksi lavalle. Salminen kertoi kaskuja nuoruudestaan. Välillä ladeltiin oopperafaktaa Boris Godunovista, mutta päädyttiin kuitenkin esittämään Musorgskinhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Musorgskin vitsikäs Kirppu.

Pari aariaa sentään kuultiin: Asesepän aaria Lortzinginhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Lortzingin oopperasta Der Waffenschmied sekä Juoruiluaaria Rossininhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Rossinin oopperasta Sevillan parturi.

Perinteisempää oopperaohjelmistoa olisi Salmisen tulkitsemana kuunnellut enemmänkin, mutta repertuaaria oli päätetty laajentaa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun Salminen laulatti yleisöä Kultaisen nuoruuden tahtiin, mielen valtasi hämmennys: mitä ihmettä tämä konsertti on, ja kenelle?

Ajoittain tuli mieleen, ettei ainakaan niille lapsille, jotka katsomossa istuivat.

Heidät paikalle oli todennäköisesti houkutellut Robin. Hän lauloi Salmisen osuuden jälkeen neljä omaa kappalettaan, muun muassa hiljattain julkaistun Jotain ­Aitoo.

Kaikki kappaleet ovat yksinkertaisia ja jäivät vajaiksi pelkän pianon säestyksellä. Olisipa Rantala tehnyt sovituksista kokeilevampia, jotta soitinten vähälukuisuus olisi saatu kompensoitua muutenkin kuin Rantalan ajoittain jalallaan hakkaamalla kompilla.

Viides kappale, versio Stevie Wonderinhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Stevie%20Wonderin Sir Dukesta oli lajissaan ihan hauska.

Yhteisiä kappaleita kolmikolla oli kaksi: Helismaanhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Helismaan Päivän­säde ja Menninkäinen sekä ­Queenin Bohemian Rhapsody. Idea on hulluudessaan mahtava: Iiro Rantala, Matti Salminen, Robin, Queen, Kansallisoopperan lava. Valitettavasti sunnuntaina yhteiset esitykset olivat vähemmän kuin kukaan taiteilijoista yksin.

Salmisen ja Robinin ­äänet eivät toimineet yhteen. Se, että Salminen lauloi nuotista ja Robin ulkoa, sai vuorovaikutuksen kärsimään. Encorena laulettiin Täällä Pohjantähden alla, vaikka olisihan Frontside Olliessakin ollut performanssi­arvonsa.

Olisin kaivannut konserttiin punaista lankaa. Vaikkapa kirjoitettua ohjelmaa jos ei muuta. Mitä tällä kaikella yritettiin sanoa? Että oopperakin on musiikkia siinä missä kaikki muukin?

Ehkä selkeyttä saadaan maaliskuun Iiro of the Operassa, jolloin solisteina ovat Johanna Rusanenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Johanna%20Rusanen ja Jope Ruonansuuhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jope%20Ruonansuu.