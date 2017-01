Nykyräpin superduo Run The Jewels syyttää poliitikkoja listaksi asti

Nykyisistä Nykyisistä

räppisuuruuksista on tullut poptähtiä: super­julkkiksia, joiden kerto­säkeissä on useammin koko kansan kokoisia poppi­koukkuja kuin ei ole. Neli­kymppisten El-P:n http://www.hs.fi/haku/?search-term=El-P:n ja Killer Miken http://www.hs.fi/haku/?search-term=Killer%20Miken ”superduo” Run the Jewels on toista maata. 2000-luvun alussa omillaan läpilyöneet räppärit ovat pysyneet aina undergroundissa, ja myös heidän kolmannen yhteislevynsä ydin on osoittaa nykyajasta käsin kohti räpin historiaa: biitit ovat niukkoja, koukut kirjallisia ja syytettäviä poliitikoita kappaleissa listaksi asti.Kuten aiemminkin, atlantalaisen Killer Miken asema on olla se musta, jonka koko rotua yhteiskunta sortaa, El-P:n taas se newyorkilainen valkoinen, joka ei voi asialle mitään. Tuttua on sekin, että Run the Jewels 3 tuntuu suunnitellulta kahden huippuräppärin livekeikkoja silmällä pitäen. Eikä se ole ainut seikka, mikä muistuttaa Ruger Hauerista.Yhteiskunnan mädännäisyyttä saarnaavalta pohjalta on hyvä ironisoida itseään esiintymässä New Yorkin Madison Square Gardenissa. Call Ticketron -kappaleen vitsi huipentuu siihen, että Run the Jewels lämmitteli areenalla taannoin nostalgiarokkari Jack Whiteä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jack%20White%C3%A4