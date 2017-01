Virta-trio kuulostaa osiaan suuremmalta kokonaisuudelta

Tyylejä Tyylejä

yhdistelevän yhtyeen kohtalo on nykyään tulla luokitelluksi jonkin jälkeiseksi, post-joksikin. Kuten kuusi vuotta sitten perustetun Virta-trion, jonka trumpettivetoista soitinmusiikkia on luonnehdittu paremman puutteessa post-rockiksi ja post-jazziksi.Mistään uudesta tai erityisen omasta jälkeisyydestä ei ole kuitenkaan kyse. Trumpetisti Antti Hevosmaan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Hevosmaan , sähkökitaristi Heikki Selamon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Heikki%20Selamon ja rumpali Erik Fräkin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Erik%20Fr%C3%A4kin yhtye on osa pidempää ja leveämpää elektroakustista virtaa, jota ovat kartuttaneet ambient-tyylin albumeilla muun muassa trumpetistit Jon Hassell http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jon%20Hassell ja Nils Petter Molvaer http://www.hs.fi/haku/?search-term=Nils%20Petter%20Molvaer Edeltäjät eivät himmennä silti Virran erinomaista yritystä, joka herätti ansaittua huomiota jo debyytillä Tales From The Deep Waters (2012). Pitkään valmisteltu Hurmos on sen paranneltu 2.0-versio, jonka melodiset kappaleet jakaantuvat jälleen verkkaiseen meditatiiviseen maalailuun ja rytmisesti vähän sähäkämpään ”rockaukseen”.Hurmos kuulostaa silti osiaan suuremmalta kokonaisuudelta, eikä enää minkään jälkeiseltä.