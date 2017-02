Pimeyden uutuus voi hyvinkin olla kuluvan vuoden uljain suomenkielinen pop-albumi

Levyarvostelut

Kuinka Kuinka

Yhtälailla

Vaikka

★★★★selkeästi osaisin tämän rautalangasta vääntää? Koetetaan: jos Pimeys ei ole entuudestaan tuttu, nyt on korkea aika tutustua yhtyeeseen. Nelikon kolmas albumi Silkkitie voi hyvinkin olla kuluvan vuoden uljain suomenkielinen pop-albumi.Ennustus on tietysti varhainen näin vuoden alkajaisiksi, mutta haastajat ovat nykyään harvassa.Pimeys edustaa musiikkityyliä, jota on vähintään epähuomiossa yritetty sysätä valtavirrasta marginaaliin: se on kunnianhimoinen rockyhtye, joka ei pelkää itsensä ja kuulijoidensa haastamista.Silkkitie edustaa formaattia, jolle on jo annettu ennenaikainen kuolemantuomio. Se on kolme varttia pitkä albumi, jota on vaikea pilkkoa kertalaakista iskeviksi kolmen minuutin suoratoisto­hiteiksi.Ennen kaikkea Silkkitie palkitsee koko mitassaan. Se vie kuulijansa matkalle, jossa on elämän riemua ja rakkauden raastavuutta, viettelevää vauhdikkuutta ja pysäyttävää pohdiskelevuutta.Pimeyden juuret ovat syvällä suomirockissa, yhtye ei missään vaiheessa kuulosta siltä kuin elettäisiin vuotta 1985. Päinvastoin: uudella levyllä yhtye ammentaa entistä selkeämmin tästä päivästä.Kitaravetoista soundia on jatkettu koskettimilla ja elektronisilla rummuilla ja sovituksissa kuuluu niin moderni rock (Viimeinen mahdollisuus) kuin urbaani r’n’b (Meidän huoneeseen).Avauskappale Loista kuin tähti on levyn avain. Täysipainoinen popsävellys kasvaa kohti pakahduttavan komeaa kertosäettä, ja kappale kiitää eteenpäin valloittavalla vaivattomuudella. Jos siitä ei tule Pimeyden läpimurtohittiä, niin en tiedä mistä.