Rovaniemeläinen kantriyhtye laulaa vuoden sykähdyttävimmällä esikoisella viinasta, tuskasta ja kuolemasta

Alt-country

eli vaihtoehtokantri on väljä termi, mutta rovaniemeläinen Autiomaa-yhtye venyttää sen vielä äärimmilleen.Banjo kyllä helisee ja usein rytmi klonksuu ja renkuttaa kantrin tapaan. Mutta synkeät ja rämisevät tunnelmat ovat lähempänä Radiopuhelimia tai Nick Cavea http://www.hs.fi/haku/?search-term=Nick%20Cavea Ei taida kaamos riittää selittämään, että pohjoisesta tulee niin paljon maan mustimman mullan innoittamaa musiikkia.Autiomaan levylläkin riivaavat viina, yksinäisyys, tuska ja kuolema. Aiheet ovat perinteisiä, mutta kuinka väkevällä voimalla ne pannaankaan pinoon!Avausbiisi, pelkistetty Eipäs tiennyt Anna kuulostaa silkalta gospelilta. Levyn kohokohta Juudas on jylhin erokappale aikoihin. Sen tehoa vain lisää, ettei käy selväksi, kuka kertojasta on ajettu ulos.Synkkyyden seassa pilkahtelee myös villiä iloa, joka myös nostaa karvat pystyyn siinä kuin uhkatkin. Pari vuotta toiminut Autiomaa on julkaissut alku­vuoden sykähdyttävimmän esikoisen.