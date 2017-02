Brittiyhtye Elbow’n tunteellinen uutuus jatkaa oman soinnin kypsyttelyä

Brittiläisessä

kitararockissa on suurieleisen ja tunteellisen ilmaisun perinne, jonka juuret ovat U2:ssa ja 1970-luvun progen popmaisemmassa syrjässä.Parikymmentä vuotta sitten perustettu Elbow on genren persoonallisimpia yhtyeitä ja Little Fictions yhtyeen seitsemäs albumi. Sen ikäisillä yhtyeillä levyt tapaavat olla kauan sitten löytyneen oman soinnin kypsyttelyä. Elbow’n sointi rakentuu usein toisteisista ja toisiinsa lomittuvista kitara- ja pianoku­vioista ja laulaja Guy Garveyn http://www.hs.fi/haku/?search-term=Guy%20Garveyn polveilevista melodioista.Garveyllä on tunnistettava, Peter Gabrielin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Peter%20Gabrielin mieleen tuova ääni. Siihen on tullut vuosien mittaan aikuisempaa särmää, ja siksi se soi hienosti uuden levyn tarinoissa, joissa valo pilkottaa entistä useammin tunnelin päässä. Lapsen syntymästä kertovalla Magnificent-raidalla onnen tunne on pakahduttavaa.