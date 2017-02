Laulaja-laulunkirjoittaja Antti Autio muuttuu erityislupauksesta ikilupaukseksi

Antti Aution

nimi ja hehkutus erityislupaavasta lauluntekijästä on pompahdellut silmiini läpi kuluvan vuosikymmenen. Sinä aikana hän on ehtinyt kouluttautua näyttelijäksi ja julkaista Johanna Kustannuksen kautta yhden singlen. Debyyttilevyn julkaisee pienempi putiikki Rapu Records.Levyllä Aution ongelma on sama kuin monilla suomalaisilla laulaja-laulunkirjoittajilla: hän jalostaa musiikkiaan nimenomaan suomenkielisten esikuvien kautta ja tulee siksi rajanneeksi itselleen niin pienen tilan, että hädin tuskin mahtuu sinne.Aution keskeiset esikuvat ovat selvästi olleet Minä ja Ville Ahonen sekä Ultramariini, joiden kirkkaita visioita hän on sitten parhaansa mukaan lantrannut; onhan niiden päivittäminen suomenkieliselle suunnilleen mahdotonta.Lisäksi Sunnuntai-kappale kuulostaa aivan Matti Johannes Koivun http://www.hs.fi/haku/?search-term=Matti%20Johannes%20Koivun sooloimelyyksiltä ja Haikara Scandinavian Music Groupin lintufolkvuosilta.Erityislupaavaksi Autiota voisi kutsua vain nimikappaleen pohjalta, mutta kaikkien näiden vuosien jälkeen määreen käyttö tuntuu tarpeettomalta.