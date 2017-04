Levyarvostelut

Rock, pop Future Islands: The Far Field. 4AD ★★★ Baltimorelaisen Future Islandsin kaihomielinen synapop on raivannut tiensä niin syvälle suomalaisten sydämiin, että yhtyeen ensimmäinen oma keikka Helsingissä jouduttiin jo siirtämään Tavastialta puolet isompaan The Circukseen.