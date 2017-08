Teatteriarvostelut

Ensimmäinen Sampo-nukketeatterifestivaali avasi komeimmalla mahdollisella tavalla – Ranskalaisten vierailu rav

Kuka

Nukkehahmot

on hullu? Hän, joka elää omassa maailmassaan vai hän, joka uskoo tämän maailman hulluudet?Ensimmäinen Sampo-nukke­teatterifestivaali avasi komeimmalla mahdollisella tavalla. Ranskalaisen Blick Théâtren [hullu] pöräytti Savoy-teatterin lavalle pohdittavaa ja ihmeteltävää. Tämä ei ensimmäisenä tulisi mieleen, kun mainitaan sana nukketeatteri.Ei esitys solahdakaan mihinkään genreen. Voi olla, että ­aikuista saattoivat monet kohtaukset karmia lapsia enemmän omien elämänkokemusten takia. Mennään niin syvälle ihmismieleen, että tuntuu hurjalta kohdata.Tietysti kaiken voi kokea silkkana viihteenä ja ihmetellä illuusioiden teknisen toteuttamisen huippulaatua. Kuinka sekunneissa valojen hetkeksi sammuttua koko näyttämö on muuttunut, ihmiset ja kokonaiset lavastukset kadonneet ja uusia syntynyt tilalle. Esineet liikkuvat kuin niillä olisi oma tahto.ovat pelottavia ihmisenkaltaisuudessaan, mutta samalla inhimillisistä elementeistään riisuttuina prototyyppeinä. Jokin tässä koskettaa syvälle mieltä ja saa puistattamaan munaskuita myöten.Keskiössä on nainen, joka pakenee valtavirtaa omaan maailmaansa, vaikkei se ole mitenkään kaunis. Hän näkee sellaista, mitä muut eivät näe. Miehet hänen ympärillään edustavat normiyksilöitä, jotka yrittävät mahduttaa tämän omiin sabluunoihinsa.[hullu] kyseenalaistaa monin tavoin. Se pistää miettimään, miten hulluus määritellään. Kenen maailma on oikea ja mahdollinen. Siinä mahdotonkin näyttää olevan ”todellista”. Ihmemaan Liisa vaikuttaa tolkun ihmiseltä ja nykymaailman muureilla uhkaajat absurdeilta hahmoilta. Irvikissaa kaivattaisiin kipeästi sanomaan ruma sana niin kuin se on.Teatterin illuusioilla muokataan havaintoja ja hämätään katsomaan toisaalle. Nuket muuttuvat pelottavan eläviksi, ja näyttämöllä syntyy painajainen. Henkilökohtainen muuttuu suuremmaksi dystopiaksi, päänsisäisten pelkojen aineellistumaksi.[hullu] on nukkien ja illuusioiden avulla kuvailtu epikriisi. Sairaskertomus, jollaista ei haluaisi omalla kohdallaan lukea. Viisto maailma, mikä voi kuitenkin olla todempi kuin peruselämä arkijuustoineen.Blick Théâtre ravistelee käsityksiä nukketeatterista. Se voi olla rumaa, rosoista tai kaunista. Leikkiä asioilla, joista ei aina voi puhua sanoin.