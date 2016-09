Cheekin kaksosveli: Jare on päässyt harrastuksessaan pitkälle

Jare ”Cheek” Tiihonen:

Synnyimme keskosina, ja Jerellä oli paljon vaivoja elämänsä alussa. 4-vuotiaana hän joutui sydänleikkaukseen. Mieleeni on jäänyt kuvana se, kun lähdimme porukoidemme kanssa sairaalasta, ja Jere jäi sinne yksin. Siihen aikaan sydänleikkaukset eivät olleet niin kehittyneitä, eikä ollut varmaa, selviääkö hän hengissä.

Jere oli minua heikompi, eikä hänen pitänyt pystyä koskaan urheilemaan. Mutta jos minulla meni pupu pöksyyn, Jere astui esiin. Kun joku vanhempi poika heitti keräämäni pullonkorkit katolle, Jere kurmuutti sen jäbän.

Jere alkoi pitää minusta huolta, kun jäin ala-asteella auton alle. Minulla oli pitkävartiset kengät ja lensin konepellin yli niin, että ne lähtivät jalasta. Jere näki sen, ja luuli, että jalkani katkesivat. Hän juoksi metsään ja pyöri siellä hädissään pari tuntia eikä tiennyt, että olen kunnossa. Seuraavat pari vuotta Jere otti minua kädestä kiinni aina, kun näki auton, vaikka se oli suunnilleen kilometrin päässä.

Painimme keskenämme koko lapsuuden. Meitä ei laitettu sen takia samalle luokalle. Oman veljen kanssa kisailu oli kehittävää ja eteenpäin vievää. Soitin Jerelle aina suutani, ja kerran, kun olimme 12-vuotiaita, hän sai minut luistelukentällä kiinni. Ajattelin, että mitä hittoa.

Kun hyväksyin sen, että Jere oli niskan päällä, meille alkoi muodostua omat roolit. Minun ei tarvinnut olla joka asiassa häntä parempi. Minä olin se minuutin vanhempi ja parempi koulussa, Jere taas parempi urheilija. Hänestä tuli hirveä ninja, ja hän nosti 120 kiloa penkistä jo seitsemännellä luokalla.

Ennen kuin menimme yläasteelle, mietimme koko kesäloman, onko koulussa uhkaavia tyyppejä ja kiusaamista. Meidän maailmaan ei olisi mahtunut se, että meille voi käydä niin. Yhteenotto tuli ensimmäisenä koulupäivänä, kun jotkut pihan kovikset yrittivät ottaa meiltä koripallon pois. Sen jälkeen sitä ei enää tapahtunut.

Meillä on ollut aina sellainen faijalta peritty asenne, että meidän pitäisi olla aina vähän niin kuin kukkulan kuninkaita. Faija opetti meille hänen mielestään kunniakkaita juttuja: puolusta itseäsi, mutta älä potki, älä ole myöhässä, älä käytä huumeita, puhu aina totta, ja naisia pitää naurattaa. Normit jäivät vahvasti päälle, ja olemme joutuneet soveltamaan niitä vähän 2000-luvulle.

Jere oli vielä minua enemmän periaatteen poikia. Kun aloimme pyöriä kaupungilla, hän pystyi jotenkin huolehtimaan, etten mene väärille teille. Meidät tunnettiin yksikkönä, ”Jaren ja Jeren Jarena” tai ”Jaren ja Jeren Jerenä”. Vastasimme toistemme maineesta, ja molempien teot heijastuivat kumpaankin.

Kun Jereä pyydettiin parikymppisenä Mr. Lahti -kilpailuun, hän ei halunnut mennä mukaan, muttei olisi voinutkaan, koska minäkään en olisi mennyt. Kun julkaisin ensimmäisen omakustanteeni, uskon, että Lahdessa oltiin kiinnostuneita siitä sen takia, mitä olimme puuhailleet Jeren kanssa vuosia aikaisemmin.

Minun on ollut helppo rullailla, koska minulla on ollut kahden pojan voimat. Ilman sen asetelman tuomaa itsevarmuutta juttuni olisi jäänyt kehittymättä. Ilman Jereä tekisin varmaankin jotain perusduunia ja eläisin tästä paikasta katsottuna paljon tylsempää elämää.

Jere on kertonut, että monet kysyvät, onko hän minulle kateellinen. Häntä naurattaa, miten jengi voi edes kelata niin. Jere löysi oman väylänsä liikunnasta ja halusi panostaa siihen. Vapaaottelu oli hänelle luontainen laji. Jo ensimmäisessä matsissa vastustaja juoksi häntä kehässä karkuun. Jere on minun silmissäni koskematon, ihmisase, jolle ei voi mitään. Minusta tuntuu, että hänen paikallaolonsa herättää jonkinlaista kunnioitusta, vaikka hän ei puhuisi.

Jostain syystä Jerestä ei tullut ammattiurheilijaa. Ehkä siksi, kun vanhempamme eivät pitäneet lajista.

Lähdimme selkeästi eri suuntiin, kun peruskoulu loppui. Jere alkoi tehdä töitä faijan Silkkikukka-yrityksessä, ja minä aloitin lukion. Kun faijan yritys lopetettiin, Jere meni hierojakouluun.

Jere tekee itselleen täysin oikeita asioita ja on hyvässä paikassa elämässään. Hän löysi jo kymmenen vuotta sitten Eerikan, jonka kanssa on viihtynyt aina. Heidän suhteensa on ollut esimerkillinen parisuhde myös minulle. Auroralapsi on antanut Jerelle uudenlaista sisältöä elämään, ja hän nauttii selvästi isyydestä.

Jeressä on kaksi täysin vastakkaista piirrettä. Hän on samalla tosi rauhallinen ja tosi temperamenttinen. On tärkeää, että hän on saanut hillittyä temperamenttiaan. Ne, jotka sanovat tietävänsä, miltä suuttunut ihminen näyttää, eivät ole nähneet Jereä.

Jere pimenee aika kovaa, jos häntä lyödään kohtiin, jotka hän kokee heikkouksikseen. Meidän kilpailuasetelman luoma paine on se, että jos kaikkea ei osaa, se on noloa. Olen oppinut olemaan väittämättä vastaan, kun Jere suuttuu. Vaikka meillä on ollut kovia riitoja, minun ei ole tarvinnut pelätä häntä koskaan. Jossain vaiheessa Jere koki, että pyydän häneltä liikaa. Olen passuuttanut häntä kuulemma liikaa junnuna.

Jere on sparrannut minua siinä, etten ajattelisi elämästä niin mustavalkoisesti ja olisi mielipiteissäni niin kulmikas. Olen aika jääräpäinen, ja ajatuksiani on vaikea muuttaa, kun olen päätynyt johonkin. Jeren mielestä se on vähän 16-vuotiaan ajatusmaailmaa.

Jerellä taas olisi kehityttävää bisnespuolen ja jaksamisen kanssa, ettei hän tee liikaa hommia. Minä olen kokenut, miten käy, kun töitä on liikaa. Olen pyytänyt Jereä sanomaan, jos juttuni menevät liian korkealentoisiksi. Hän on jotenkin toinen ääneni, tyyppi, joka tuntee minut parhaiten. Jere on ainoa ihminen, jolle voin kertoa kaiken. Ei sellaisia tarvitse enempää ollakaan.

Jere Tiihonen:

Jare oli koulussa suosittu kaveri. Hänellä oli lukupäätä, ja hän pärjäsi hyvin urheilussa. Kiritimme toisiamme kaikissa asioissa ja päihitimme vastustajamme.

Meillä on sisarpuolia, ja välit kaikkien kanssa ovat lämpimät, mutta Jaren kanssa suhteemme on erityinen. Olemme eläneet yhdessä ja kokeneet kaikenlaista, mikä on tehnyt siteemme vahvaksi. Lahdessa meno oli 90-luvulla villiä. Jare ei ollut riitapukari, mutta kun tuolla pyöritään, jotain pientä saattaa tulla. Silloin punnittiin, ettemme jätä toisiamme. Katsoin Jaren perään, että asiat menevät hyvin ja hänellä oli turvallista.

Teen niin edelleen, kun olemme yhdessä. Jos vietämme iltaa baarissa, en pysty rentoutumaan, kun seuraan, että Jarella on varmasti kaikki hyvin. Jare on pyytänyt minua ottamaan rennommin, koska hän ei tarvitse suojelua. Toisaalta hän pitää siitä, että olemassa on joku, joka ei petä tai jätä. Olen Jaren käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. Se toimii molempiin suuntiin. Olemme lojaaleja toisiamme kohtaan.

Jaren suosio ei ole vaikuttanut siihen, miten hän on minun kanssani. On erikoista, miten ihmiset kokevat hänet niin eri tavalla kuin minä. Minulle saatetaan tulla sanomaan kadulla, että olet Cheekin veli, ja pyytää kaverikuvaan. Se tuntuu hassulta, koska en ole itse tehnyt mitään, minkä vuoksi minua pitäisi kuvata. Jare on päässyt harrastuksestaan alkaneella jutulla pitkälle, ja olen hänestä hirveän ylpeä. Suvussamme kaikki muut paitsi minä ovat musikaalisia.

Olen maanläheisempi kuin Jare. Hän on karttanut fyysistä työtä nuoresta pojasta asti eikä likaa näppejään mielellään. Asuimme nuoruutemme omakotitalossa, ja ehkä hän sai silloin pihatöistä tarpeeksi. Kun vanhempamme pyysivät meitä kaivamaan ojaa, Jare huijasi itsensä siitä jotenkin pois, ja minä hutkin lapion varressa. Veljeni laiskuudesta kertoo se, kun muutimme, hän saapasteli paikalle reilusti myöhässä, tarttui vessapaperirullaan ja totesi, että minä kannan nämä.

Jare on ollut aina hirveän ahkera asioissa, joihin tuntee intohimoa. Hän alkoi kirjoittaa riimejä salaa pöytälaatikkoon jo 16-vuotiaana. Hän opiskeli tradenomiksi ja teki samaan aikaan ensimmäisiä omakustannelevyjään. Jälkikäteen ne eivät kuulostaneet kovin hyvältä. Jare on mennyt hirveästi eteenpäin.

Veljeni on ollut aina varma menestyksestään, ja hän uskoi juttuunsa enemmän kuin muut. En kyseenalaistanut hänen tekemisiään koskaan. Kun hän sai ensimmäisen levytyssopimuksensa 2004, tajusin, että joo, kyllä tämä tästä.

Jaren juttu on kasvanut pikkuhiljaa vuosien varrella, ja hän on tottunut nosteeseen. Saan Jaren menestyksestä vain mielihyvää. Hän on minua kohtaan hirmu avulias ja avokätinen.

Jare tuntee oman arvonsa ja vaatii tasoa. Jos ruoka-annos ei ole ravintolassa niin kuin sen pitäisi, hän mainitsee siitä, vaikka ei ihan samalla tavalla kuin isämme. Jos tarjoilija kysyi, maistuiko ruoka, faija vastasi, että maistui, mutta ei hyvältä.

Isä on ollut meille molemmille todella tärkeä esikuva. Hän oli lämmin mies, joka näytti rakkautensa meille, mutta oli samalla auktoriteetti. Jos isä suuttui, oli parempi olla pullikoimatta. Isän kuolema oli elämäni hirvein päivä, ja luhistuin täysin. Myös Jareen sattui, mutta hän pystyi hyväksymään asian nopeammin. Hän oli suunnilleen seuraavana päivänä televisiossa, ja mietin, miten hän voi olla noin rauhallinen.

Jare ei anna tunteiden vaikuttaa mihinkään. Hän on laskelmoiva järkiajattelija, mikä on meidän suurin eromme. Tunnen olevani jollain tavalla tunteellisempi ja kiltimpi. Olen ollut aina avoimempi ja helpommin lähestyttävä kuin Jare. Hän on rento ja heittäytyy hölmöksi vain tiettyjen ihmisten seurassa.

Jare on kohtelias ja mukava, mutta kiivas. Asioiden pitää mennä niin kuin ne on sovittu, tai hän saattaa ottaa kierroksia. Jare on perfektionisti ja todella tarkka kaikesta, mitä tekee. Olemme molemmat kunnianhimoisia, mutta Jare on vielä kunnianhimoisempi. Hän ei anna periksi, vaikka tietäisi, että jaossa on hopeaa.

Suhtaudun asioihin ehkä vähän tyynemmin, enkä ota kaikkea niin vakavasti.

Olemme molemmat pitkävihaisia, jos luottamuksemme petetään. Jarella oli nuorempana pidempi pinna kuin minulla, mutta nykyisin se on toisin päin.

Jare on painanut hommia tauotta niin kauan kuin muistan. Hänellä on kova vauhti päällä, mutta hän viihtyy siinä tilassa kauhean hyvin. Elän hyvin erilaista elämää, mutta se sopii minulle. Huomaan olevani usein huolissani siitä, kun Jare ajaa niin paljon autolla. Ettei mitään sattuisi. Vaikka minulla on oma perhe, olen miettinyt joskus, että elämältäni lähtisi pohja, jos menettäisin veljeni. Näköjään suojelunhalu ei mene ohi, vaikka saisi se jo mennä.

Jare ”Cheek” Tiihonen, 31, on helsinkiläinen rap-muusikko. Hän on julkaissut seitsemän albumia, joista neljä on ylittänyt kultalevyrajan. Uusi levy julkaistaan syyskuussa.

Jere Tiihonen, 31, on lahtelainen järjestyksenvalvoja ja hieroja, joka tunnetaan vapaaottelijana.