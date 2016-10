Näkee, että mies on ikänsä tehnyt ulkotöitä. Hänen kasvonsa ovat ahavoituneet ja täynnä juonteita. Ryhti on jäntevä, vaikka ikää on jo ainakin seitsemänkymmentä vuotta. Hänellä on vaalea kesäpusero ja jalassa harmaat suorat housut.

Mies seisoo Mikkelin torilla ja yrittää päästä puhumaan Juha Sipilälle, jonka luokse tunkee koko ajan lisää väkeä. Aikansa odoteltuaan mies kysyy kuuluvulla äänellä: "Suapiko sannoa muutaman sanan?"

Sipilä kääntyy miehen puoleen.

"Kuule Juha", tämä aloittaa luontevasti ja selostaa muutamalla sanalla asiansa, joka koskee maataloutta. Sipilä nyökkäilee pontevasti ja sanoo: "Näin se on."

Vanha mies ei vaivaa puheenjohtajaa pitempään, ojentaa kätensä, katsoa tapittaa Sipilää silmiin ja kehaisee: "Hyvin oot, Juha, selvinny."

Keskustelu kestää pari minuuttia. Sipilä jatkaa kättelykierrostaan, ja mies siirtyy istumaan penkille ja odottamaan kohta alkavaa väittelyä, jossa oppositiojohtaja Juha Sipilä ja kokoomuslainen pääministeri Jyrki Katainen kohtaavat.

Väittelyn aikana molempien puolueiden kansanedustajat ja muut puolueaktivistit kiertelevät toriyleisön joukossa.

Kokoomuslaiset kulkevat suu mutrulla ja katselevat pitkin kenkiensä kärkiä.

Keskustalaiset pullistelevat kuin ne vihreät ilmapallot, joita toriyleisölle jaetaan. He kehuskelevat uusilla gallupluvuilla: keskusta on nyt Suomen suurin puolue.

Se saa mittauksissa 22 prosentin ja kokoomus 19 prosentin kannatuksen. Luvut ovat kääntyneet vuodessa ympäri: viime lokakuussa pidetyissä kuntavaaleissa kokoomus sai 22 prosenttia ja keskusta 19 prosenttia äänistä.

Juha Sipilän nimi näkyy kyselyjen kärjessä, on mittauksen aihe melkein mikä tahansa. Hän on kansan mielestä paras puoluejohtaja, suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi ja yltääpä Sipilä pistesijalle jopa Eeva-lehden äänestyksessä, jossa etsitään Suomen seksikkäintä miestä.

Kun Juha Sipilä kesällä 2012 valittiin keskustan puoluejohtajaksi, häntä ei tunnettu edes omassa puolueessaan missään muualla kuin kotinurkilla Oulun seudulla. Muille hän oli etäinen hahmo, "Sipilä".

Nyt keskustalaiset kutsuvat häntä luontevasti Juhaksi.

Se on hyvä saavutus, sillä hänet keksimisestään on sentään kulunut vasta vuosi ja viisi kuukautta.

Puolitoista vuotta sitten lauantaina 31. maaliskuuta 2012 vietettiin Kulosaaren kasinolla mukavia syntymäpäiväjuhlia: Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja Olli Rehn täytti viisikymmentä vuotta.

Salin pääpöydissä päivänsankarin ja hänen puolisonsa Merja Rehnin ympärillä istui arvokasta väkeä: EU:n komission puheenjohtaja, Suomen pääministeri ja valtiovarainministeri sekä talouselämän napamiehiä.

Myös keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi istui 50-vuotispäivillä arvovieraiden pöydässä. Illan tähtiesiintyjä Pave Maijanen houkutteli vieraita yhteislauluun, ja onnistuikin siinä, mutta Kiviniemeä ei laulattanut.

Pöytäseurue pani merkille, miten Kiviniemi istui syviin ajatuksiin vaipuneena.

Puheenjohtajan vaiteliaisuus suorastaan huolestutti, varsinkin puoluetovereita. Jytkyvaaleista oli vuosi. Niissä keskusta oli kärsinyt suurtappion ja Kiviniemi oli menettänyt pääministerin aseman.

Myöhäisinä tunteina joukko vanhoja keskustalaisia vetäytyi nurkkapöytään ja sopi, että Kiviniemeä pitää rohkaista kamppailemaan puheenjohtajan paikasta. Ei kannattaisi lannistua, vaikka tilanne näytti huonolta.

Puoluekokoukseen oli kaksi kuukautta aikaa, ja Kiviniemi oli saanut kaksi hyvin tuttua haastajaa, Paavo Väyrysen ja Mauri Pekkarisen.

Kiviniemeä moitittiin siitä, ettei puolueen kannatus noussut, vaikka se oli jo yhdeksän kuukautta ollut oppositiossa.

Puolueessa uusia gallupeja suorastaan pelättiin.

Seuraava päivä oli sunnuntai 1. huhtikuuta, ja taas tuli uusi isku, kun Yleisradio julkisti Taloustutkimuksen mittauksen. Keskustan kannatus oli vain 16,7 prosenttia. Eikä se ollut aprillipila.

Keskustan kansanedustaja Juha Rehula oli silloin matkalla Keski-Pohjanmaalla ja päätti poiketa ystävänsä, toisen keskustan kansanedustajan Mika Lintilän kotona Toholammilla.

Rehula vilkaisi Lintilän kotitalon pihalla kännykästä tuoreita uutisia. Ruudulla luki: Kiviniemi jättää puheenjohtajan paikan.

Illalla Lintilä ja Rehula katsoivat televisiouutisista Kiviniemen esiintymistä. He tunsivat Kiviniemen hyvin. Rehula oli ollut Kiviniemen hallituksen ministerinäkin.

Kumpikin tiesi, että luopumispäätös oli peruuttamaton. Puheenjohtaja oli miettinyt huolellisesti vaikean ratkaisunsa.

"Ei se helppoa ollut, kun olin asennoitunut, että olen pitkään puheenjohtajana", Kiviniemi kertoi uutisissa.

Lintilä ja Rehula ryhtyivät käymään läpi kansanedustajien nimilistaa. Kuka voisi olla uusi puheenjohtaja?

Lista supistui lopulta pariin kolmeen nimeen. Yksi niistä oli Juha Rehula, kokenut kansanedustaja, joka tunnettiin keskustan kentällä erinomaisena puhujana. Sellaista tarvittaisiin, sillä nyt jos koskaan keskusta kaipaisi hengen nostatusta.

Seuraavalla viikolla oli pääsiäinen, ja sen aikana eduskunta piti istuntotaukoa.

Mika Lintilä ei ennättänyt pitää lomaa. Hän puhui tuntikausia puhelimessa ja kuulosteli keskustalaisten tuntoja. Lintilällä oli hyvä verkosto koko Suomessa, sillä puoluetehtäviensä lisäksi hän oli Suomen Hippoksen puheenjohtaja, siis hevosmies.

Muutaman päivän soiteltuaan Lintilä päätyi yhteen nimeen, jota hän vielä testasi parilla luottomiehellään. Molemmat sanoivat, että kyllä käy, vaikka ehdokas oli politiikassa aivan kokematon, siis riski puolueelle.

Pääsiäisenä Lintilä soitti vielä kuusi tärkeää puhelua: viidelle kansanedustajalle ja yhteen ravintolaan.

Lintilä kutsui nuo kansanedustajat palaveriin ravintola Kuukuuhun, joka on siisti korttelikapakka Helsingin Töölössä. Ravintola on kävelymatkan päästä eduskunnasta ja kansanedustajien suosiossa, koska siellä on kabinetti, johon voi vetäytyä keskustelemaan luottamuksellisista asioista.

Lintilällä oli niin kiire, ettei hän antanut ystäviensä pitää lomaa loppuun, vaan hoputti heidät neuvonpitoon kesken lomien, toisen pääsiäispäivän iltana 9. huhtikuuta 2012.

Kun kuusi kansanedustajaa kokoontui saman pöydän ympärille, tunnelma oli aluksi jännittynyt. Tarjoilija otti tilaukset, ja sen jälkeen Lintilä meni suoraan asiaan.

Hän ilmoitti kannattavansa puheenjohtajaksi Juha Sipilää, joka hänkin istui pöydän ääressä.

Sipilällä oli luultua enemmän poliittista kunnianhimoa. Hän oli jo lupautunut varapuheenjohtajaehdokkaaksi, ja häntä oli houkuteltu myös puheenjohtajapeliin. Vielä hän ei ollut suostunut, mutta ei hän ollut kieltäytynytkään.

Hetken – mutta vain hetken – kursailtuaan Sipilä ilmoitti, että oli valmis ehdokkaaksi.

Juha Rehula sanoi kannattavansa Lintilän ehdotusta, ja lopulta pöydän ympärillä oli vain Sipilän kannattajia.

Median ensimmäisissä veikkauksissa Sipilää ei edes mainittu. Ennakkosuosikki oli Tuomo Puumala, puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja, joka oli kotoisin Keski-Pohjanmaalta, samasta maakunnasta kuin Mika Lintilä.

Puumalaa pidettiin puolueen perintöprinssinä, jota oli povattu Kivinimen seuraajaksi – tosin vasta muutaman vuoden päästä. Kiviniemen äkkilähtö tuli Puumalalle kovin varhain, sillä tämä oli vasta 30-vuotias.

Puumala sai kuitenkin uskottavuutta, kun Mauri Pekkarinen jätti kisan kesken ja antoi Puumalalle tukensa.

Puumala, Sipilä ja Väyrynen kiersivät kaksi kuukautta vimmatusti kenttää. Tilaisuuksissa Väyrynen esiintyi vuosikymmenten mittaisen kokemuksensa ansiosta suvereenisesti. Myös Puumala osasi politiikan asiat. Sipilälle kierros oli aluksi opettelua. Loppua kohti hänen itsevarmuutensa lisääntyi, ja kuulijoiden kiinnostus alkoi herätä.

Lauantaina 9. kesäkuuta 2012 keskustan puoluekokous valitsi puolueen uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Juha Sipilän. Hän voitti toisessa äänestyksessä Tuomo Puumalan luvuin 1?251–872.

Väyrynen jäi kolmanneksi, vaikka hän oli voittanut puolueen jäsenäänestyksen. Sipilä ylsi jäsenäänestyksessä toiseksi, mutta valtaosa äänistä tuli omasta piiristä Pohjois-Pohjanmaalta.

Kokouksen alla Sipilän suosio oli kuitenkin noussut rajusti. Hän oli saanut tukijoikseen muun muassa Seppo Kääriäisen ja Paula Lehtomäen. Varsinkin Kääriäinen teki hartiavoimin työtä Sipilän valinnan puolesta.

Entisen puoluesihteerin ja ministerin tuella oli suuri merkitys, sillä Sipilä oli puolueväelle tuntematon ehdokas.

Tukimiehet esiintyivät kokouspaikalla voitonvarmoina – keskustassa on sellainen tapa. Tosiasiassa Mika Lintilä ja kumppanit jännittivät tulosta loppuun saakka.

Kokeneina puolueihmisinä he tiesivät, että Sipilä olisi vielä kokouspaikalla voinut epäonnistua. Heitä pelotti, miten Juha Sipilä selviäisi puheesta, joka jokaisen ehdokkaan oli pidettävä ennen äänestystä.

Eikä se ollut mikään tavallinen puhe. Se oli viimeinen ja vaativa testi, johon moni kokenutkin poliitikko oli aikaisemmin kompastunut. Sipilä ei edes ollut koskaan aikaisemmin puhunut näin suurelle joukolle. Puoluekokouksessakin hän oli ensimmäistä kertaa elämässään. Keskustan puoluekokoukseen osallistuu parituhatta äänivaltaista edustajaa ja paljon muuta puolueväkeä. Se on huomattavasti suurempi tapahtuma kuin Sdp:n tai kokoomuksen puoluekokoukset, joissa on vain muutamia satoja osanottajia.

Ei ole liioittelua sanoa, että kaikki puheenjohtajan valintaan osallistuneet edustajat olivat järjestötyössä kokeneempia kuin Sipilä, joka oli liittynyt puolueeseen vasta pari vuotta aikaisemmin.

Keskustassa järjestötyötä arvostetaan. Puolueessa on ollut tapana, että puheenjohtajaksi pyrkivän pitää ensin hoitaa varapuheenjohtajan tehtävää.

Aikaisemmista puheenjohtajista Mari Kiviniemi, Matti Vanhanen, Anneli Jäätteenmäki, Paavo Väyrynen ja Johannes Virolainen olivat toimineet puolueen varapuheenjohtajana ennen valintaansa.

Varapuheenjohtajuus on varsinainen koirakoulu. Melkein jokaisena viikonloppuna on lähdettävä puhumaan ja tapaamaan puolueväkeä jonnekin päin Suomea.

Keskusta on kuin iso perhe tai heimo. Puolueessa on totuttu siihen, että "herrojen" pitää käydä kaukaisimpienkin kylien kokouksissa.

Vain Esko Aho oli päässyt puheenjohtajaksi ilman varajohtajan työlästä kokemusta. Hän oli kuitenkin johtanut nuorisojärjestöä kuusi vuotta ja ollut muissa puoluetehtävissä parikymmentä vuotta ennen kuin hänet valittiin.

Mutta Sipilä selvisi puheesta puoluekokouksen edessä tyydyttävästi.

Se riitti.

Juha Sipilä oli muutenkin erilainen kuin edeltäjänsä. Hänen valintansa rikkoi sen muotin, jonka mukaan puheenjohtajat oli ennen valettu.

Sipilä oli päässyt eduskuntaan huhtikuussa 2011. Ne olivat hänen ensimmäiset vaalinsa, eikä hän ollut sitä ennen osallistunut edes kuntapolitiikkaan.

Edeltäjistä Mari Kiviniemi, Matti Vanhanen, Anneli Jäätteenmäki, Esko Aho, Paavo Väyrynen ja Johannes Virolainen olivat olleet pitkään kansanedustajina ennen kuin heidät kelpuutettiin puoluejohtajiksi.

Ahoa lukuun ottamatta heillä oli valinnan hetkellä myös ministerikokemusta.

Keskustan historiassa pitää mennä vuoteen 1945 asti ennen kuin löytää yhtä kokemattoman puheenjohtajan kuin Sipilä. Silloin puheenjohtajaksi valittiin tiedemies, professori V. J. Sukselainen, joka vasta myöhemmin pääsi kansanedustajaksi ja ministeriksi.

Sipilän valintaan asti poliittista kokemusta oli pidetty välttämättömänä, sillä keskustan puheenjohtajan on oltava uskottava omiensa silmissä.

Ei käy laatuun, että puheenjohtaja olisi tietämätön esimerkiksi kuntauudistuksen yksityiskohdista.

Juha Sipilä ei voinut mitenkään hallita keskustapolitiikan oppimäärää, sillä hänen taustansa oli täysin toisenlainen kuin edeltäjillään. Hän oli toiminut yrittäjänä ja yritysjohtajana.

Työssään Sipilä oli menestynyt hyvin ja hankkinut huomattavan varallisuuden. Se oli peräisin vuonna 1996 tehdystä yrityskaupasta, jossa amerikkalainen jättiyritys osti Oulun seudulla toimineen teknologiayrityksen. Sipilä oli yhtiössä suurosakas ja kuittasi kaupasta miljoonapotin.

Hän ei ole kertonut tarkkoja tietoja omaisuutensa määrästä, mutta se lienee noin kymmenen miljoonaa euroa. Sipilä kuuluu tuhannen rikkaimman suomalaisen joukkoon.

Miljonäärin valinta puheenjohtajaksi oli sekin ennenkuulumatonta. Keskustassa ei ollut koskaan aikaisemmin ollut näin rikasta puheenjohtajaa. On todennäköistä, ettei yhtä rikasta puoluejohtajaa ole ollut missään suomalaisessa puolueessa.

Kaiken lisäksi Sipilä poikkesi keskustan aiemmista puheenjohtajista koulutuksensa vuoksi.

Kiviniemi, Vanhanen, Aho, Väyrynen ja Sukselainen olivat valtiotieteilijöitä, Virolainen maatalous- ja metsätieteiden tohtori ja Jäätteenmäki juristi.

Tässä joukossa diplomi-insinööri Juha Sipilä oli täysi kummajainen. Keskustan johtopaikoilla ei insinööriä ollut ennen nähty.

Kestikin kuukausia ennen kuin keskusta tottui uuden puheenjohtajan tavoille ja Sipilä oppi ymmärtämään, etteivät aivan kaikki yrityselämän opit soveltuneet puolueen johtamiseen.

Sipilä ei kuitenkaan ole antanut periksi. Keskustan johtajat saivat oppia tekemään tiimityötä, sillä Sipilä pakotti heidät siihen.

Aluksi näytti, ettei tulosta tule. Kuntavaaleissa puolue kärsi tappion. Se annettiin Sipilälle kuitenkin anteeksi, sillä oli pelätty vielä pahempaa takaiskua. Gallupsuosio alkoi kasvaa huhtikuussa – ja siitä lähti Sipilän voittokulku.

Keskustan kansanedustajien päivä on ollut pitkä. Edustajat ovat kiertäneet Mikkelissä ja Etelä-Savon pitäjissä puhumassa, ja illan päätteeksi he viettävät yhdessä iltaa Kyyhkylän kartanossa.

Illanviettopaikka on kartanon hatara lato, jossa loppukesän myöhäisinä tunteina tulee hyvin kylmä.

Keskustalaisia ei kalsea sää tunnu haittaavan. Kesän jälkeen on niin paljon puhumista.

Juha Sipilä kiertää pöydissä kuulostelemassa ryhmätoveriensa tuntoja. Nämä kehuvat estoitta Sipilää, joka kuuntelee ylistystä hämillisen ja onnellisen näköisenä.

Sipilän kannattaa kuitenkin perehtyä edeltäjiensä kohtaloihin. Keskusta on – ainakin ennen – ollut julma johtajilleen.

Aluksi uutta puoluejohtajaa on kehuttu julkisesti ja myös selän takana. Vaikeuksien alettua häntä on kehuttu julkisesti, mutta haukuttu takanapäin.

Jos on tullut takaiskuja, puheenjohtajaa on haukuttu sekä julkisesti että selän takana.

Lopuksi hänet on joko syrjäytetty tai tehty hänen olonsa niin tukalaksi, että hänen on ollut pakko lähteä.

Sukselainen ja Virolainen pudotettiin aikoinaan äänestyksellä. Aho, Jäätteenmäki, Vanhanen ja Kiviniemi joutuivat kukin vuorollaan vastentahtoisesti lähtemään.

Vain Väyrynen onnistui luopumaan ennen kuin puolueen sisäinen hiillostus ennätti alkaa. Turpiinsa Väyrynen sai vasta myöhemmin, kun hän kolme kertaa yritti paluuta puoluejohtajaksi, turhaan.

Mikkelin ladossa ei näitä vanhoja muistella. Juha Sipilä elää tänä syksynä puheenjohtajauransa auvoisinta aikaa.

Puolue seisoo hänen takanaan. Kehujat eivät tosin osaa sanoa, mitä erinomaista Sipilä on saanut runsaassa vuodessa aikaan – paitsi sen yhden asian: kannatus on vihdoin nousussa.

Se riittää, sillä keskusta on vanha valtapuolue, joka on tottunut istumaan hallituksessa.

Illanviettäjät pitävät jo varmana, että keskusta palaa hallitukseen seuraavissa eduskuntavaaleissa, jotka pidetään huhtikuussa 2015.

Pikkutunneilla kansanedustajien spekulointi siirtyy jo astetta pitemmälle, hallituksen muodostamiseen. Mitkä puolueet kelpaavat keskustan hallituskumppaneiksi? Ketkä tulevat ministereiksi?

Pöydissä pohditaan tuttuja nimiä. Palaako Olli Rehn Brysselistä kotimaan politiikkaan? Ulkoministeriksi? Onko Mika Lintilä seuraava elinkeinoministeri? Saako Juha Rehula taas sosiaali- ja terveysministerin salkun? Pääseekö Anne Kalmari maatalousministeriksi?

Entä pääministeri?

Keskustan puheenjohtajista vain Väyrynen on jäänyt ilman tätä politiikan komeinta kruunua, vaikka hänen pääsystään pääministeriksi tehtiin oikein sopimus vuonna 1987.

Sukselainen, Virolainen, Aho, Jäätteenmäki, Vanhanen ja Kiviniemi ovat nousseet pääministeriksi. Jos historia toistaa itseään, seuraavan pääministerin nimi on Juha Sipilä.