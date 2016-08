Suvi Lindén perustaa Piilaaksoa Jämsään ja sanoo koko politiikalle hyvästi

Punainen puutalo on vuodelta 1903. Se on kaunis, pariin kertaan laajennettu, ja sen sisältä löy tyy pokémoneja. Täällä kelpaa viettää eläkepäiviä, sillä eläkeläinen entinen viestintäministeri Suvi Lindén, 54, virallisesti on.

”Tämä talo teki asuntoilmoitusten selailun kerralla turhaksi”, Lindén sanoo.

Lindén muutti taloon 2007 myyntijohtajamiehensä Timo Mehtälän ja heidän juuri saapuneen adoptiotyttärensä kanssa. Nyt Leonoora on jo 13-vuotias teini, joka on löytänyt kodin makuuhuoneesta Drowzee- ja Shellder-hahmot mobiilipeli Pokémon Gota pelatessaan.

Äiti taas viettää virkeitä eläkepäiviä. Hän ravaa kokouksissa maailmalla, viimeksi laajakaista-asioissa Alaskassa. Suurin projekti on Jämsässä oleva Hallin varuskunta-alue, jonka NxtVn Finland -yhtiö osti viime vuonna. Yhtiö, jonka hallituksen puheenjohtaja Lindén on, aikoo perustaa sinne teknologiakylän, johon yritykset ympäri maailmaa voivat ”tulla kehittymään ja innovoimaan”. 60 hehtaarin kokoista ”Suomen Piilaaksoa” kaavoitetaan jo.

Lindén toivoo, että hän voisi tulevaisuudessa siirtyä eläkkeeltä NxtVn:n palkkalistoille.

Teknologia on kiinnostanut Suvi Lindéniä pitkään. Hän oli ensimmäinen kansanedustaja, joka sai oman www-sivun. Gradunsa hän teki Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle vuonna 1998 kansanedustajien tavoista käyttää internetiä.

Seuraavana vuonna Lindénistä tuli kulttuuriministeri. Lindénin kaudelta muistetaan parhaiten kuitenkin urheiluasiat, koska vuonna 2001 paljastui, että suomalaishiihtäjät olivat käyttäneet hemohesiä Lahden MM-hiihdoissa.

Vielä kymmenen vuotta tapahtuneen jälkeen Lindénille soiteltiin kotiin ja syytettiin suomalaisen urheilukulttuurin pilaamisesta.

”Väitettiin, että olin kutsunut [Maailman Antidopingtoimiston] Wadan paikalle. Kyllä he löysivät tänne ihan itsekin.”

Dopingkohu oli tuskin laantunut, kun Lindén oli kohun keskellä itse. Ilta-Sanomat paljasti, että hän oli puoltanut valtion tukea golfkentälle, jossa oli itse osakkaana. Kolme päivää myöhemmin Lindén erosi.

”Töppäsin”, sanoo Lindén, joka juuri aloitti kesän golfkauden samaisella oululaisella kentällä.

Moni on sitä mieltä, että Lindénin ripeä ero mahdollisti hänen viestintäministerin pestinsä viisi vuotta myöhemmin. Mutta juuri kun toinen ministerikierros oli päässyt alkuun, piti eroa pohtia taas. Heinäkuussa 2007 Lindén sai kuulla, että adoptiohakemus oli hyväksytty ja neljävuotias kiinalaistyttö saapuisi pian.

Ministereillä ei ole tavallisia vanhempainvapaita. Jos Lindén olisi jäänyt kotiin tytön kanssa, hänen olisi pitänyt erota tehtävästään väliaikaisesti. Sen sijaan hän ilmoitti ”tarkkaan mietityssä tiedotteessa” jäävänsä etätöihin ja käyvänsä tarpeen vaatiessa Helsingissä. Asiasta sovittiin pääministerin kanssa. Pian lehdissä kuitenkin jo spekuloitiin, pystyykö ministeri lainkaan hoitamaan lastaan ja töitään. Netin keskustelupalstoilla Lindén törmäsi pohdintoihin siitä, millä keinoin Leonooran voisi lähettää takaisin.

”Se oli niin epäreilua. Lapsellani on ihan hyvä isäkin”, hän sanoo. Aiheesta puhuminen on hänelle edelleen hankalaa.

Vuoden 2011 vaaleissa Lindéniä ei enää valittu eduskuntaan. Lindén epäilee, että hänen kampanjansa keskittyi liikaa digiasioihin vanhainkotien ja päivähoitomaksujen sijaan.

Ministeri oli saanut osakseen myös lisää negatiivista julkisuutta. Vuonna 2009 kohua herätti Lex Nokia, joka salli yrityksille työntekijöiden sähköpostien lähettäjätietojen tarkkailun. Lindén tuli sanoneeksi Aamulehdelle, että työnantaja voi velvoittaa työntekijänsä vaikka riisuutumaan alasti, jos niikseen tulee.

Moni piti lakia törkeänä yksityisyydensuojan loukkauksena, ja Effi-yhdistys myönsi Lindénille Isoveli-palkinnon ihmisten oikeuksien polkemisesta.

Lindén seisoo yhä sittemmin kumoutuneen lain takana, mutta lainsäädäntötehtäviin hän ei suunnittele palaavansa. Sen sijaan hän aikoo jättää myös kunnallispolitiikan 28 valtuustovuoden jälkeen. Hänestä on mukavaa, ettei tarvitse enää koko ajan olla mukana kaikessa tai lukea lehtiä ihan joka päivä. Sosiaalisista medioistakin hän käyttää lähinnä Facebookia.

Leonoora pitää äitinsä kiinni nykyajassa. Tytön Youtube-kanavalla on yli 3 000 seuraajaa. Nimikirjoituksiakin on jaettu.

”Pariisissa yritin ehdottaa, että Leonoora kertoisi vaikkapa, miten Eiffel-torni on rakennettu. Mutta ei sellaiset kuulemma kiinnosta ketään.”

Suvi Lindén oli kansanedustajana 1995–2011. Hän oli kulttuuriministeri 1999–2002 ja viestintäministeri 2007–2011. Hän on nyt kansanedustajan sopeutumiseläkkeellä ja toimii NxtVn Finland -yhtiön hallituksen puheenjohtajana.