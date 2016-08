Unelmien työpaikoilla hotkitaan eväät, lomat jätetään pitämättä ja silti pikapotkut uhkaavat – suomalaiset kertovat työelämästään USA:ssa

Lue lisää Yhdysvalloista uudesta Teema-lehdestä * HS Teema -lehden uusi, elokuun lopussa ilmestynyt numero keskittyy Yhdysvaltoihin ja amerikkalaisuuteen. * HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski analysoi Teemassa Barack Obaman perintöä. Hän vierailee myös Donald Trumpin kannattajien luona. Tiedetoimittaja Niko Kettunen tutkii USA:n armeijan vahvuuksia ja heikkouksia. * Politiikantoimittaja Unto Hämäläinen on selvittänyt salassa pidettyjen asiakirjojen pohjalta, mitä Kekkonen ja Koivisto paljastivat vierailuillaan Valkoisessa talossa. Lehdessä kerrotaan myös amerikansuomalaisista kommunisteista. * Huippukokit jakavat myös vinkkinsä, joiden avulla hampurilaisesta ja muista jenkkiherkuista voi tehdä entistäkin herkullisempia. Eino Grön, Aarne Tanninen ja monet muut kertovat Yhdysvalloista omasta näkökulmastaan. * 100-sivuinen Teema-lehti on erikseen tilattava lehti. Sitä myydään myös lehtipisteissä. Lisätietoja osoitteessa HS.fi/teema.

Kun ohjelmistoinsinööri Janne Kontkanen, 42, muutti yhdeksän vuotta sitten Helsingistä San Franciscoon, hän oli 3d-grafiikan huippuammattilainen ja yksi Suomen harvoista niin sanotun renderöintitekniikan asiantuntijoista. Taskussa oli myös tohtorin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta.

Kontkanen aloitti työt amerikkalaisessa animaatioyhtiö DreamWorksissa, mutta huomasi pian, ettei hän ole mitenkään erityinen. Hän oli tullut töihin maahan, jonka huippuyliopistot pursuavat nobelisteja ja joka vetää puoleensa lahjakkaimmat aivot kaikkialta maailmasta. Kontkanen oli vain yksi monista – ja ne muut olivat tottuneet paiskimaan pitkää päivää ilman kahvi- tai lounastaukoja, tulemaan töihin sairaana ja pitämään vain viikon loman.

”Tiesin kyllä, että Yhdysvalloissa tehdään töitä tosissaan, mutta täkäläinen työkulttuuri oli silti yllätys”, Kontkanen sanoo Skype-puhelun välityksellä kotoaan San Franciscosta.

Amerikkalaisen työkulttuurin tehokkuutta ja työntekijöiden eteenpäin pyrkivää asennetta ylistetään toisinaan myös Suomessa. Moni Yhdysvalloissa työnsä aloittava huomaakin, ettei siellä juuri kahvitaukoja pidetä.

Janne Kontkanen sai opetella syömään lounaansa tietokoneen ääressä ja puhumaan kollegoidensa kanssa vain työasioista. Tuloksia todella odotettiin syntyvän. ”Minusta tuli paljon nöyrempi”, hän sanoo.

Toisaalta haastava työ oli motivoivaa ja palkitsevaa. Kontkanen pääsi kehittämään ensimmäisten joukossa uutta 3d-grafiikkatekniikkaa, jonka avulla animaatioiden läpinäkyvät efektit, kuten tuli ja pilvet, voidaan tehdä aiempaa tarkemmin. Pian Kontkasen nimi mainittiin Shrek-, Madagascar- ja Kung Fu Panda -animaatioelokuvien lopputeksteissä. Vuonna 2014 Kontkanen teki suomalaista historiaa saamalla teknisen Oscar-palkinnon.

Kontkanen sanoo, että jos hän olisi jäänyt Suomeen, palkintoon johtanut projekti olisi jäänyt tekemättä. Maailman johtavalla animaatiostudiolla oli varaa antaa Kontkaselle ja hänen tiimilleen enemmän resursseja kuin mihin millään suomalaisfirmalla olisi ikinä rahkeita. Myös amerikkalaisten can do -henki on tehnyt Kontkaseen vaikutuksen.

”Amerikassa ollaan avoimia uusille asioille ja asenne on se, että mitä tahansa voidaan tehdä. Minulle on käynyt monesti niin, että olen epäillyt jonkin asian kokeilemisen olevan liian iso ja hankala investointi, mutta työnantajani on lähtenyt projektiin mukaan ja palkannut tiimiin paljon porukkaa. Täällä ei jännitetä sitä, jos kokeiluihin menee rahaa.”

Varsinkin Kontkasen nykyinen työnantaja Google on yritys, jossa villejäkään visioita ei tyrmätä. Kontkanen on työskennellyt Googlella kuusi vuotta, ensin karttapuolella eli Google Mapsilla ja kaksi viime vuotta yrityksen virtuaalitodellisuusosastolla. Nopeasti laajentunut osasto on Kontkasen mielestä osoitus amerikkalaisesta rohkeudesta, joka voi johtaa huikeisiin keksintöihin. ”Kukaan ei ole ihan varma, mitä tästä tulee, mutta siksi työ täällä on niin jännittävää ja motivoivaa.”

Googlella on hänen mukaansa ymmärretty, että toisinaan sijoitetut rahat voivat mennä hukkaan, mutta kehityksestä putoaminen olisi vielä kohtalokkaampaa. ”Jos epäröi liian kauan, ei pääse isoihin murroksiin mukaan.”

Mahdollisuuksien maa, sellaisena myös 40-vuotias konsultti Mikko Yhdysvallat näkee. Mikko tosin ei ole hänen oikea nimensä, sillä hän haluaa pysytellä tässä kirjoituksessa anonyyminä aiheen henkilökohtaisuuden takia.

Mikko työskentelee myyntitehtävissä amerikkalaisessa konsulttiyrityksessä, jonne siirtyi samanlaisista tehtävistä Suomesta. Täällä hänen palkkansa oli 120 000 euroa vuodessa, millä hän ylsi Suomen parhaiten tienaavaan prosenttiin. Yhdysvalloissa hänen bruttotulonsa nousivat 230 000 dollariin (noin 205 000 euroa), vaikka työtehtävät, vaatimustaso ja työtuntien määrä ovat suurin piirtein samat kuin Suomessa. ”Mutta sillä en pääse Jenkeissä edes parhaiten tienaavaan viiteen prosenttiin”, Mikko sanoo ja naurahtaa.

Mikko on tyytyväinen työhönsä ja elämänlaatuun, jonka Yhdysvallat mahdollistaa. Hyvin ansaitsevia verotetaan maassa selvästi vähemmän kuin Suomessa. Hänelle jää nyt puolet enemmän rahaa käteen kuin aiemmin.

”Työskentelin täällä myös suuressa ohjelmistoyrityksessä. Kokemukseni mukaan suurilla, kansainvälisillä firmoilla edut ovat yleensä samat tai jopa paremmat kuin Suomessa”, Mikko sanoo. Hänellä on neljän viikon palkallinen loma, ja työpaikka tarjoaa terveydenhuollon, joka kattaa myös hammashoidon.

Suurimmalle osalle amerikkalaisista tällaiset edut ovat utopiaa, ja Mikkokin tietää olevansa etuoikeutettu. Supersuorittajista ollaan yksilökeskeisessä Amerikassa kuitenkin valmiita taistelemaan erilaisin eduin, bonuksin ja korvauksin, hän sanoo.

”Suomessa ajatellaan, ettei kukaan ole korvaamaton. Täällä maailma pyörii enemmän hyvien tyyppien ympärillä. Kun esimieheni sai vihiä, että olen jutellut naapurifirman kanssa työpaikan vaihdosta, hän muutti alle viikossa toimenkuvaani, antoi enemmän haluamiani hommia sekä nosti palkkaani merkittävästi.”

Lahjakkuuksia myös autetaan työpaikoilla kehittymään kokonaisvaltaisemmin kuin Suomessa. Mikolle on esimerkiksi palkattu yrityksen ulkopuolinen työelämävalmentaja, joka aloitti työnsä haastattelemalla Mikon esimiehet, alaiset ja vertaiset. Kommenteista selvisi, että Mikko tarvitsee valmennusta esimerkiksi vuorovaikutustyylinsä kanssa.

Ja vaikka työkulttuuri on Yhdysvalloissa selvästi Suomea hierarkkisempi, Mikon mukaan näytön paikkoja saa siellä helpommin. ”Jos työntekijällä on hyvä maine, amerikkalainen työkulttuuri muuttuu valvovasta hyvin vapaaksi. Minulle esimerkiksi annettiin miljoonatason asiakkuus ja sanottiin, että soittele, jos hommat hyppäävät silmille. Suomessa en olisi saanut samaa vastuuta kokemustasollani.”

Myös Janne Kontkanen myöntää saavansa Googlella moninkertaisesti parempaa palkkaa ja kiinnostavampia työtehtäviä kuin mitä voisi saada ohjelmistoinsinöörinä Suomessa. Ja jos hän haluaisi joskus lähteä Googlelta, uuden, maailman huipputason työpaikan löytäminen olisi Yhdysvalloissa helpompaa.

Kontkanen ei silti halua vain hehkuttaa maan mahdollisuuksia. Hänen mukaansa amerikkalaiset eivät paiski töitä yötä päivää vain, koska ovat poikkeuksellisen kunnianhimoisia, janoavat läpimurtoja tai haluavat seuraavaksi Steve Jobsiksi tai Mark Zuckerbergiksi. ”Kyse on myös siitä, että jos töitä ei paiski, voi menettää työnsä ja joutua kadulle. Aika moni Amerikassa jännittää sitä, että asiat menevätkin pieleen, sillä yhteiskunnan turvaverkko on aika olematon.”

Toimittaja Anu Partasen sydän alkoi tykyttää yhä kovemmin. Oli helmikuu 2008 ja New Yorkissa talvi. Äänet puuroutuivat Partasen ympärillä, näkö sumeni, ja hän tunsi pyörtyvänsä. Paniikkikohtaus hyökkäsi päälle vain muutama kuukausi siitä, kun hän oli muuttanut rakkauden perässä Helsingistä New Yorkiin.

Kristiina Wilson

Partanen oli ollut Yhdysvalloissa ahdistunut jo jonkin aikaa. Suomessa hän oli työskennellyt eturivin mediataloissa, mutta finanssikriisin romahduttamassa Yhdysvalloissa töitä – ainakaan sellaisia, joista maksettaisiin kunnolla – ei yksinkertaisesti ollut tarjolla.

Samaan aikaan hän luki lehdistä supersuorittajista, huippupalkatuista Manhattanin voimanaisista, jotka heräsivät neljältä vastaamaan meileihin, lähtivät viideltä salille, toimistolle kuudelta ja tekivät 90 tunnin työviikkoa. Lapsen saatuaan he palasivat töihin viikon kuluttua synnytyksestä ja pumppasivat maitoa toisella kädellään ja hoitelivat puhelin toisessa kädessä bisnesneuvotteluja.

Partanen alkoi ajatella, että ehkä hän ei olekaan tarpeeksi fiksu ja kova pärjäämään amerikkalaisessa työelämässä.

”Vain muutamassa kuukaudessa Suomesta lähtemisen jälkeen olin muuttunut menestyvästä uranaisesta huolestuneeksi, itseäni epäileväksi sotkuksi”, Partanen kirjoittaa Yhdysvalloissa juuri julkaistussa kirjassaan The Nordic Theory of Everything – In Search of a Better Life. Paljon huomiota saaneessa teoksessaan hän vertailee yhdysvaltalaista ja pohjoismaista yhteiskuntamallia.

Partanen kuitenkin huomasi pikkuhiljaa, ettei ole yksin. Amerikkalaiset tutut vaikuttivat olevan aivan yhtä huolissaan pärjäämisestään. Tilastotkin todistivat joka viidennen täysi-ikäisen amerikkalaisen kärsivän ahdistuneisuushäiriöstä. Partanen kertoo kirjassaan suorastaan helpottuneensa, kun hän luki vakuutusyhtiön tutkimuksen, jonka mukaan 90 prosenttia vastaajista tunsi itsensä taloudellisesti epävarmaksi ja 46 prosenttia sanoi pelkäävänsä joutumista kodittomaksi – siitäkin huolimatta, että puolet heistä tienasi yli 100 000 dollaria (noin 90 000 euroa) vuodessa.

Partanen alkoi ajatella, ettei hänen ahdistuksessaan ehkä ollut kyse siitä, että ulkomaalaisena Amerikassa on niin vaikeaa, vaan siitä, että hänestä oli tulossa – amerikkalainen.

Pian tämän jälkeen Partanen sai Suomesta kirjeen, jossa ilmoitettiin, että hänen oikeutensa suomalaiseen sosiaaliturvaan on loppunut. Hän oli pulassa. Jos Partanen olisi jäänyt auton alle tai joutunut nilkkaleikkaukseen Suomessa, hänet olisi hoidettu lähes ilmaiseksi julkisessa sairaalassa. Mutta Yhdysvalloissa julkista terveydenhoitoa ei ole. Sairaalat ovat yksityisiä, ja niiden laskut nousevat helposti kymmeniintuhansiin dollareihin ilman vakuutusta.

Partasella vakuutusta ei kuitenkaan ollut, sillä se kuuluu kuukausipalkkaisen työn etuihin, ja juuri niitä kuukausipalkkaisia hommia ei ollut tarjolla. Partanen kyllä elätti itsensä kirjoittamalla freelancerina juttuja paikallisiin lehtiin, mutta kalliiseen yksityiseen vakuutukseen hänellä ei ollut varaa.

Tieto siitä, että sairauskulut ovat maassa suurin syy henkilökohtaisiin konkursseihin, ei varsinaisesti rohkaissut Partasta. Hänen ei auttanut kuin kulkea tien yli varovaisesti.

Amerikkalainen työelämä alkoi kiinnostaa Anu Partasta yhä enemmän. Hän penkoi loputtomasti tilastoja.

Kun Partaselle selvisi, että vain 55 prosentilla amerikkalaisista oli vuonna 2014 työnantajan maksama sairausvakuutus, hän ei meinannut uskoa silmiään. Miten muut järjestivät elämän ja kuoleman kysymyksensä?

Selvisi, että valtio maksaa vakuutuksen osalle, ja osa ottaa itsenäisesti kalliin yksityisvakuutuksen. Silti 10,4 prosenttia amerikkalaista eli 33 miljoonaa ihmistä oli kokonaan vakuuttamatta. He olivat työttömiä, yrittäjiä ja Partasen kaltaisia freelancereita – tai pienten yritysten työntekijöitä ja osa-aikaisia, joille työnantajan ei tarvinnut tarjota vakuutusta.

Partanen oppi, että ilman vakuutusta elävät amerikkalaiset selviytyivät parhaansa mukaan jättämällä esimerkiksi hankkimatta heille määrättyjä lääkkeitä tai vedättämällä särkevän hampaan pois – ja kuolemalla 25–40 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä kuin vakuutetut amerikkalaiset.

Myös vakuutetut ovat hyvin eriarvoisia, sillä työnantajien ottamien vakuutusten kattavuus vaihtelee. Osa saa kaiken tarvitsemansa hoidon ja lääkkeen, osa ei juuri mitään.

Se ei kuitenkaan jäänyt viimeiseksi asiaksi, joka šokeerasi Partasta. Hän oppi myös sen, että Yhdysvallat on ainoa rikas OECD-maa, jossa työntekijä voidaan irtisanoa ilman mitään syytä. Työnantaja voi kutsua sitä dynaamisuudeksi, mutta työntekijälle se tarkoittaa jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa.

Varpaillaan olevat amerikkalaistyöntekijät ovat tuttuja myös Tuija Kalpalalle, joka työskentelee Houstonissa ja vastaa Nesteen markkinoinnista Pohjois-Amerikassa.

Varpaillaan olo tarkoittaa arjessa esimerkiksi sitä, että mitään taukoja ei pidetä, koska se olisi huonon ja laiskan työntekijän merkki. ”Omia eväitä syödään työpisteen äärellä. Lomaa pidetään vähemmän kuin on saatu. Viikkoa pidempää ei olla poissa kerralla ja vielä parempi, jos on pois vain pitkän viikonlopun”, Kalpala kuvailee.

Koska potkut voi saada minä hetkenä hyvänsä, työntekijät tsemppaavat koko ajan. ”Siitä se tehokkuus tulee, vaikka väitänkin, että säännöllisillä tauoilla olisi ratkaisevaa merkitystä työssäjaksamisen ja yleisen hyvinvoinnin kannalta”, Kalpala jatkaa.

Lomat myös jakautuvat Yhdysvalloissa äärimmäisen epätasa-arvoisesti. Neljännes amerikkalaisista ei saa työpaikaltaan päivääkään palkallista lomaa. Sen lisäksi monet varsinkin pienpalkkatyössä sinnittelevät työntekijät joutuvat tulemaan töihin kovassakin kuumeessa tai vaikka käsi paketissa, koska kolmasosalla yksityissektorilla työskentelevistä amerikkalaisista ei ole lainkaan palkallisia sairauslomapäiviä.

Tilannetta kiristää se, että jo muutaman päivän poissaolo töistä voi romahduttaa keskiluokkaisenkin työntekijän talouden. Yhdysvalloissa esimerkiksi lastenhoitokulut ja koulutus ovat hyvin kalliita. Samasta syystä edes sairaita lapsia ei yleensä jäädä hoitamaan kotiin.

Työelämän karun arjen tietää myös Rhode Islandilla työskentelevä suomalainen myyntiedustaja. Hänkään ei halua puhua paikallisesta työelämästä lehdessä omalla nimellään, koska pelkää ongelmia työnantajansa kanssa. Kutsutaan häntä tässä siis Marjaksi.

”Törmään valitettavan usein ihmisiin, jotka eivät ole vuosikausiin olleet enempää kuin muutaman päivän poissa töistä. Työntekijöiden henkinen terveys on todella kortilla”, Marja sanoo.

Marja on kertonut työpaikallaan ja joillekin tutuilleen Pohjoismaiden pitkistä kesälomista ja muista eduista. Etenkin hyväpalkkaisten amerikkalaisten reagointi kuulemaansa on ollut lähinnä naurua. Tällaiset edut tuomitaan nopeasti hölynpölyksi.

”Matalapalkkaisimmat taas eivät uskalla edes uneksia ilmaisesta koulutuksesta, halvasta terveydenhuollosta tai palkallisista lomista. Suomi kuulostaa heidän mielestään paratiisilta, ja minulta onkin vuosien varrella monesti kysytty, että miksi edes olen täällä”, Marja sanoo.

Tasapäistäväksi kutsutun suomalaisen hyvinvointivaltion perään alkoi haikailla myös Anu Partanen, kun turvaton elämä freelancer-toimittajana vain jatkui.

New Yorkin kaduilla kävellessään hän näki epätoivoista köyhyyttä, kodittomuutta ja turvattomuutta – ja toisaalta käsittämätöntä valtaa ja varakkuutta. Partanen sai toimittajastatuksensa ansiosta edelleen kutsuja juhliin, joita pidettiin monikerroksisten loft-asuntojen kattoterasseilla Manhattanilla. Amerikka alkoi näyttäytyä hänelle kuin banaanitasavaltana 1800-luvulta.

Suorastaan šokissa Partanen oli, kun hänelle selvisi, miten takapajuinen maa Yhdysvallat on perhevapaiden suhteen. Esimerkiksi viime vuonna vain joka kymmenes yksityisellä sektorilla työskentelevä sai palkallisia perhevapaita, ja vuosien 2006 ja 2010 aikana melkein kolmannes amerikkalaisista työläisäideistä ei ottanut lainkaan äitiyslomaa. Ja nekin jotka ottivat, pitivät sitä keskimäärin 10 viikkoa, sillä muuhun ei yksinkertaisesti ole varaa.

Myös Juha Markkanen, Suomen Los Angelesin -suurlähetystön pääkonsuli, on nähnyt, miten raakaa amerikkalainen työelämä voi olla.

Amerikkalaisten on vain pakko jaksaa. Jos lapselle haluaa yliopistokoulutuksen, vanhempien täytyy alkaa kerätä jo lapsen syntyessä kymmenientuhansien dollarien pottia lukukausimaksuja varten. ”Systeemi on kova, vaihtoehtoja ei anneta. Amerikkalainen individualismi lähtee siitä, että itse pitää pärjätä. Kaikki todella ovat oman onnensa seppiä”, Markkanen sanoo.

Anu Partasen mukaan Yhdysvalloilla on hieno perintö: maa on koko historiansa ajan tarjonnut miljoonille siirtolaisille mahdollisuuden parempaan elämään, ja pitkään jokainen sukupolvi on tienannut edellistä paremmin.

Nyt kehitys on kuitenkin pysähtynyt ja sosiaalinen nousu vaikeutunut. Vaikka Yhdysvaltojen talous on kasvanut merkittävästi kahtena viime vuosikymmenenä ja maa on yhä maailman rikkain, tyypillinen amerikkalaisperhe ei tienannut Partasen mukaan vuonna 2013 juuri enempää kuin vuonna 1988. Isien ja poikien tuloja vertaamalla taas on huomattu, että 40 prosenttia alimpaan palkkaluokkaan syntyneistä miehistä pysyy siellä, kun Pohjoismaissa vastaava luku on 25.

Partanen sanookin, että amerikkalaisista voi edelleenkin tulla fantastisen varakkaita self-made-maneja, mutta se, kuten myös keskiluokkaisen elintason saavuttaminen, on vaikeampaa kuin muissa rikkaissa maissa.

Itse asiassa Partasen mukaan tutkimukset osoittavat vastaansanomattomasti, että Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on avain kansakunnan menestymiseen. Kun yhä useamman on kouluttauduttava korkeasti pärjätäkseen globalisoituneessa maailmassa, työskenneltävä yrittäjänä, freelancerina ja lyhyissä projekteissa, julkiset peruspalvelut ja ilmainen koulutus takaavat yhteiskunnan dynaamisuuden – sen, että ihmiset voivat keskittyä terveinä ja hyvinvoivina tuottamaan uusia oivalluksia sen sijaan, että he ovat ylistressattuja, ylityöllistettyjä, sairaita, alipalkattuja ja epävarmoja siitä, saavatko he vielä huomennakin hoitoa sairauksiinsa vai joutuvatko he kadulle.

Partanen lainaakin kirjassaan brittiläistä Ed Milibandia, joka labour-puolueen puheenjohtajana vuonna 2012 lausui: ”Jos haluat amerikkalaisen unelman, mene Suomeen.”