Sdp on menettänyt huippuvirat valtionhallinnossa – nyt jyräävät kokoomus ja keskusta

Perustuslain 125. pykälässä sanotaan: Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Asian pitäisi siis olla selvä. Julkiseen virkaan pitäisi nimittää aina hakija, joka on taitavin, kyvykkäin ja koetelluin.

Kuka uskoo, että näin tapahtuu?

Poliitikot tekevät valinnat, ja kas kummaa: hyvin usein he päätyvät oman puolueen mieheen tai naiseen, joka ei suinkaan aina ole taitavin, kyvykkäin eikä koetelluin.

Kansalaiset suorastaan inhoavat poliittisia virkanimityksiä. Niitä pidetään epäoikeudenmukaisina, koska vain muutama prosentti suomalaisista kuuluu puolueisiin.

Poliitikkoja moititaan myös kaksinaamaisuudesta. Kun puolue on oppositiossa, se vastustaa poliittisia nimityksiä. Mutta heti päästyään hallitukseen se ryhtyy niitä tekemään.

Kiusaus käy liian suureksi, koska politiikka on jatkuvaa kamppailua vallasta. Virkamiehet valmistelevat päätöksiä ja panevat ne toimeen.

Poliittiset virkanimitykset alkoivat 1960-luvun lopulla, kun vasemmisto sai eduskuntaan enemmistön ja Sdp:stä tuli johtava hallituspuolue. Vasemmisto halusi murtaa porvarien ylivallan virkakoneistossa ja ryhtyi nimittämään omia jäseniään virkoihin. Hallituskumppani keskusta vaati puolestaan hyvitystä ja sai sekin omia suosikkejaan hyville paikoille.

Tätä kutsuttiin sulle–mulle-politiikaksi.

Siihen asti valtionhallinnon virkamiehet olivat joko sitoutumattomia tai puolueettomia porvareita, joita kutsuttiin pupoiksi.

Aikaisemminkin poliittisia virkanimityksiä oli tehty, mutta harvoin. Esimerkiksi Suomen Pankin, Kansaneläkelaitoksen, Alkon ja Yleisradion johtoon oli jo vuosikymmeniä nimitetty poliitikkoja. Myös läänien maaherroiksi oli valittu kansanedustajia ja ministereitä.

Kun pääministeri Urho Kekkonen (ml) ja eduskunnan puhemies K.-A. Fagerholm (sd) kilpailivat presidentin paikasta vuonna 1956, kummallakin oli myös hyvä poliittinen virka. Kekkonen oli Suomen Pankin johtokunnan jäsen, ja Fagerholm oli Alkon pääjohtaja.

Muutos alkoi Kekkosen pitkän presidenttikauden aikana. Kekkonen hyväksyi poliittiset virkanimitykset ja mukautui hallituspuolueiden sopimiin virkapaketteihin.

Kekkonen ei kuitenkaan olisi Kekkonen, jos hän ei olisi välillä heittäytynyt omapäiseksi. Sille päälle sattuessaan hän sivuutti hallitukset ja nimitti korkeaan virkaan oman suosikkinsa.

Siihen hänellä oli täydet valtuudet, koska presidentillä oli nimityksissä viimeinen sana.

Hyvä esimerkki Kekkosen vallankäytöstä löytyy Maarit Tyrkön tuoreesta kirjasta Presidentti ja toimittaja.

Kirjassa on Kekkosen henkilääkärin, professori Erkki Kivalon haastattelu, jossa tämä kertoo, kuinka hänestä tuli Lääkintöhallituksen pääjohtaja.

Kivalolle soitettiin kotiin 2. toukokuuta 1977 ja kerrottiin, että päämiehellä oli asiaa. Auto oli jo matkalla noutamaan Kivaloa.

Tamminiemessä Kekkonen tarjosi Kivalolle viskin ja kertoi, että hänelle oli esitelty ehdokkaita Lääkintöhallituksen pääjohtajan paikalle.

”Mutta minä olen päättänyt, että sinä sopisit tehtävään parhaiten. Pyysin sinut tänne, koska en voi nimittävänä viranomaisena tehdä tällaista nimitystä kysymättä asiaan ensiksi mielipidettäsi”, Kekkonen sanoi ystävällisesti.

Erkki Kivalo oli täysin ällikällä lyöty.

”Mikä tilanne! Kun ottaa huomioon presidentin voimakkaan karisman, minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vastata: Jos näin katsotte asian olevan, niin tulen tekemään parhaani siinä tehtävässä.”

Kekkonen ja Kivalo tyhjensivät lasinsa, ja keskustelu päättyi siihen.

Sopimuksen mukaisesti Erkki Kivalo nimitettiin Lääkintöhallituksen pääjohtajaksi, ja hän jatkoi myös Kekkosen lääkärinä tämän kuolemaan asti vuonna 1986.

Pääjohtajan virasta Kivalo jäi eläkkeelle vuonna 1983, ja hänen seuraajakseen tarjoutui Matti Ruokola, entinen kunnanlääkäri, kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Keskustalla oli hyvä peruste vaatia pääjohtajan paikkaa. Viran edellinen haltija oli sentään ollut myös Kekkosen henkilääkäri.

Siitä alkoi poliittisten nimitysten ketju.

Hallituskumppani Sdp tuki Ruokolaa, ja seuraavalla kierroksella keskusta tuki vuorostaan ministeri Vappu Taipaletta Sosiaalihallituksen pääjohtajaksi.

Presidentti Mauno Koivisto hyväksyi yleensä hallituspuolueiden sopimat nimitykset. Hän puuttui virkanimityksiin vain muutaman kerran pitkän presidenttikautensa aikana.

Lääkintöhallitus ja Sosiaalihallitus yhdistettiin 1990-luvun alussa Sosiaali- ja terveyshallitukseksi. Keskustan Ruokola pantiin syrjään ja demarien Taipaleesta tehtiin pääjohtaja.

Taipale säilytti asemansa, kun keskusvirastosta tuli Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Stakes. Taipale johti Stakesia aina vuoteen 2008, jolloin hän siirtyi eläkkeelle.

Sitten tuli taas keskustan vuoro. Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistettiin vuonna 2009 ja muodostettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen ensimmäiseksi pääjohtajaksi nousi Pekka Puska, lääkäri, professori ja entinen keskustan kansanedustaja.

Poliittisten nimitysten ketju päättyi lopulta, kun Pekka Puska jäi eläkkeelle vuonna 2013 ja seuraajaksi nimitettiin Juhani Eskola, taitava, kyvykäs, koeteltu – ja sitoutumaton virkamies.

Demarit ja keskusta taistelivat vuosikymmeniä viroista varsinkin ulkoministeriössä. Kun Kalevi Sorsa tuli puoluesihteeriksi vuonna 1969, Sdp ryhtyi valtaamaan asemia ulkoministeriössä.

Sorsan vyörytys tuottikin tulosta.

Tämä käy ilmi kantelukirjeestä, jonka ulkoministeri Paavo Väyrynen (kesk) kirjoitti presidentti Kekkoselle syksyllä 1980. Väyrynen valitti, että demarivirkamiehiä oli ministeriön erilaisissa johtotehtävissä enemmän kuin muihin puolueisiin kuuluvia yhteensä.

”Sosialidemokraatit ovat nostaneet tavattoman hälyn antaakseen pontta vaatimuksilleen, jotka tähtäävät puolueen asemien vahvistamiseen ulkoministeriössä. Tälläkään kertaa ei ulospääsyä ole ehkä löydettävissä muutoin kuin neuvottelemalla jostakin edes vähäisestä myönnytyksestä heidän suuntaansa. Tähän olen periaatteessa varautunut”, Väyrynen lupasi.

Kekkonen ymmärsi Väyrysen huolen, mutta patisti tätä sopimaan asiasta demarien kanssa. Sopu löytyikin. Keskusta ja Sdp ryhtyivät jakamaan virkoja keskenään niin kauan, että molemmat olivat kylläisiä.

Virkapakettien solmimista auttoi myös ulkoministeriön rekrytointiautomaatti. Puolueiden edustajat pääsivät osallistumaan tulevien diplomaattien valmennuskurssien valintoihin ja yksissä tuumin huolehtivat, että puolueiden nuoret kyvyt pääsivät muiden hakijoiden ohi ulkoministeriön palvelukseen.

Muissa ministeriöissä ei ollut yhtä kätevää järjestelmää, joten siellä nimityksissä oli tyydyttävä etenemään hitaasti. Kun vanha virka tuli auki tai uusi perustettiin, ministerit ajoivat niihin puolueen kasvatteja. Ministeri saattoi esimerkiksi nimittää poliittisen avustajansa ministeriön alempaan virkaan. Jonkin ajan päästä oli luontevaa nostaa hänet hierarkiassa ylöspäin.

Tätä ilmiötä kutsuttiin herrahissiksi.

Sdp ja keskusta vahtivat toisiaan. Jos ministeriön kansliapäällikkö oli keskustalainen, ministeriön tärkeimmän osaston päällikkö oli demari. Jos keskusviraston pääjohtaja oli demari, viraston ylijohtaja oli keskustalainen.

Näitä virkoja kutsuttiin päällystakkiviroiksi.

Demarien ja keskustan kilpailu viroista päättyi demarien voittoon. Keskusta jäi keväällä 1987 ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin oppositioon, kun maahan nimitettiin Sdp:n ja kokoomuksen sinipunahallitus.

Keskusta oli oppositiossa hädissään.

Valtioneuvos Johannes Virolainen rauhoitteli nuorempia puoluetovereitaan muistuttamalla, että keskustalla oli valtionhallinnossa niin paljon virkamiehiä, että heidän avullaan puolue hallitsisi oppositiostakin maata ainakin kaksikymmentä vuotta.

Virolainen tunsi asian. Hän oli järjestellyt kymmeniä puolueveljiä hyville paikoille. Itse hän ei kuitenkaan huolinut virkaa.

Poliittinen virkanimitys kuitenkin mullisti Virolaisen oman elämän. Liberaalien Pekka Tarjanne nimitettiin vuonna 1977 Postin pääjohtajaksi, ja hän luopui kansanedustajan paikastaan. Tilalle nousi varapaikalta toimittaja Kyllikki Stenroos. Virolainen ja Stenroos tutustuivat eduskunnassa ja menivät myöhemmin naimisiin.

Sinipunahallituksen aloittaessa keväällä 1987 kokoomus oli aivan alakynnessä. Puolue oli ollut oppositiossa 21 vuotta eli juuri sen ajan, jonka demarit ja keskusta olivat miehittäneet ministeriöiden avainpaikat.

Kokoomuksella ei ollut yhtään ainutta virkapaikkaa, ellei joku virkamies sitten salaa kannattanut kokoomusta.

Kokeneet virkamiehet tekivät uusien kokoomusministerien avustajille selväksi, ettei kannattaisi odottaa liikoja.

Korkea keskustalainen virkamies tiuskaisi kokoomusministerin avustajalle: ”Kuule poika, täällä ei kokoomus kauan juhli.”

Pitkän oppositiokautensa aikana kokoomus oli tietenkin ankarasti moittinut demareiden ja keskustan poliittisia virkanimityksiä.

Nyt kokoomus joutui valitsemaan, jatkaako puolue hallituksessa poliittisten virkanimitysten vastustamista vai ryhtyykö se kahmimaan virkoja itselleen.

Kokoomus valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Pääministeri Harri Holkerin (kok) sinipunahallitus jäi historiaan yhtä kovana virkarohmuna kuin sen edeltäjät, demarien ja keskustan punamultahallitukset.

Ministerit söivät myös kuormasta, ottivat tärkeitä paikkoja siis itse itselleen.

Holkerille ei tarvinnut järjestää virkaa, koska hän oli jo Suomen Pankin johtokunnassa. Myös ulkoministeri Kalevi Sorsalle (sd) järjestyi paikka johtokunnassa, kun puoluetoveri Seppo Lindblom suostui siirtymään Suomen Pankista Postipankin pääjohtajaksi. Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen (kok) nimitettiin Alkon johtokuntaan.

Sorsa ja Suominen eivät ottaneet vielä virkojaan vastaan, vaan ilmoittivat siirtyvänsä niihin vasta ministerikauden jälkeen.

Tällaisia virkoja ryhdyttiin kutsumaan pakasteviroiksi.

Liikenneministeri Pekka Vennamo sai paikan Postin pääjohtajana ja luopui ministerin ja Suomen Maaseudun Puolueen puheenjohtajan tehtävistä kesällä 1989.

Ensi työnään hän lopetti peräti tuhat pientä postiasemaa. Se herätti raivoa varsinkin maaseutukylissä, joista Smp oli Veikko Vennamon aikana ammentanut kannatuksensa.

Smp romahti seuraavissa vaaleissa, ja muutaman vuoden päästä puolue hajosi ja joutui myös konkurssiin.

Eikä Pekka Vennamollekaan lopulta hyvin käynyt. Hänen uransa päättyi kymmenen vuoden päästä liikenneministeri Matti Auran (kok) antamiin potkuihin. Sitten myös Aura erosi.

Keskusta oli ollut neljä vuotta oppositiossa, ja niinpä se paheksui sinipunahallituksen virkanimityksiä ja lupaili tyylin vaihtuvan, jos puolue pääsisi takaisin hallitukseen. Poliittisista virkanimityksistä tulikin kevättalvella 1991 pidettyjen eduskuntavaalien teema.

Hallituspuolueet kärsivät ankaran tappion, ja keskustasta tuli suurin puolue. Keskustan Esko Aho nimitettiin pääministeriksi, ja Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa passitettiin Suomen Pankkiin hoitamaan virkojaan.

Kansan tuomiosta tyrmistynyt Sdp jäi vapaaehtoisesti oppositioon. Kaikesta vallasta puolueen ei sentään tarvinnut luopua, sillä Sdp oli 25 vuoden hallituskauden aikana hankkinut määrättömästi virkapaikkoja.

Tätä kutsuttiin käsitteellä demarien värisuora.

Demarikansliapäälliköitä olivat nyt Martti Ahtisaari (ulkoministeriö), Pertti Sorsa (työministeriö) ja Teuvo Kallio (oikeusministeriö). Muissa ministeriöissä demareilla oli ainakin yksi osastopäällikön paikka. Presidentin kansliapäällikkö oli Jaakko Kalela.

Demaripääjohtajia olivat Kaj Bärlund (Vesi- ja ympäristöhallitus), Jermu Laine (Tulli), Jaakko Riikonen (Työsuojeluhallitus), Olavi Syrjänen (Asuntohallitus), Jukka Tammi (Verohallitus) ja Vappu Taipale (Sosiaali- ja terveyshallitus).

Sdp:n kansanedustaja Reino Paasilinna oli juuri nimitetty Yleisradion johtoon ja entinen ministeri Matti Ahde Veikkauksen johtoon. Alkoa johti Heikki Koski ja Postipankkia Seppo Lindblom. Puolueella oli maaherrat Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan lääneissä.

Sdp:ssä iloittiin varsinkin Martti Ahtisaaren noususta ulkoministeriön korkeimmaksi virkamieheksi, valtiosihteeriksi. Oman miehen istuttaminen ulkoministeriön johtoon oli ollut puolueen pitkäaikainen tavoite.

Ahtisaaren nimityksellä oli kuitenkin odottamaton seuraus. Maailmalla menestynyt ja Suomessa suosittu Ahtisaari asettui keväällä 1993 ehdolle Sdp:n presidenttiehdokkaasta pidettyyn esivaaliin ja syrjäytti Kalevi Sorsan.

Sdp:n vahva asema nimityksissä säilyi vielä pitkään, sillä Ahtisaaresta tuli presidentti ja häntä seurasi Tarja Halonen.

Ahtisaari oli nimityksissä varovainen. Ulkoministeriössä huolehdittiin, että ”Maran ystävät” saivat hyviä paikkoja, mutta muut nimitykset menivät hallituksen esitysten mukaan.

Halonen joutui virkakautensa alussa pitkään ja ikävään kiistaan Suomen Pankin johtokunnan jäsenten nimityksistä.

Kansanedustajista koostunut pankkivaltuusto tarjosi johtokuntaan kolmea poliitikkoa: keskustan Esko Ahoa ja Mauri Pekkarista sekä kokoomuksen Ilkka Kanervaa.

Halonen ei enää poliitikkoja kelpuuttanut, vaan nimitti kaksi pankkialan ammattilaista. Presidentin apuna nimityksiä valmisteli toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes (vas), joka muuten hakee tänä syksynä Suomen Pankin johtokuntaan.

Halonen suostui kuitenkin nimittämään Suomen Pankin pääjohtajaksi Erkki Liikasen, entisen Sdp:n kansanedustajan ja ministerin. Liikanen oli poliittisen uransa jälkeen työskennellyt EU-suurlähettiläänä ja komissaarina.

Esko Aho sai samaan aikaan paikan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johdossa.

Sdp ja keskusta tukivat sekä Liikasta että Ahoa, mutta vakuuttivat, ettei näillä kahdella nimityksellä ollut tekemistä keskenään.

Tasavallan presidentti menetti nimitysvaltaansa, kun perustuslakia uudistettiin tämän vuosituhannen alussa.

Hallituksen nimitysvalta kasvoi, ja nyt kunkin ministerin virkaesitykset hyväksyttiin hallituksen istunnoissa sellaisenaan ilman puolueiden välisiä neuvotteluja. Puolueet jopa ilmoittivat luopuneensa suurista virkapaketeista. Niitä pidettiin vanhanaikaisina.

Uusi nimitystapa olikin aiempaa siistimpi, mutta poliittiset virkanimitykset jatkuivat lähes entiseen tyyliin. Ministerit esittivät huippuvirkoihin oman puolueensa jäseniä. Jos ministeri istui neljä vuotta, hän ennätti nimittää mieluisia virkamiehiä pitkän listan.

Kun hallituspuolueiden neuvotteluja ei enää tarvittu, viran täytön saattoi hoitaa vaivihkaa ministeriön sisällä, hiljaisena virkatyönä.

Jos ministerillä oli etukäteen mietitty ehdokas avoimeksi tulleeseen tehtävään, viran pätevyysvaatimukset voitiin määritellä tähän henkilöön sopiviksi.

Ministeri pystyi myös ohjaamaan virkamiesesittelijää painottamaan hakijoiden ansioita niin, että mieluinen voitiin osoittaa esittelymuistiossa tehtävään pätevimmäksi.

Puolueet myös odottivat, että ministerit pitäisivät omiensa puolta. Aina näin ei käynyt.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) ei suostunut nimittämään puoluetoveriaan Esa Härmälää Metsähallituksen johtoon. Keskustan eduskuntaryhmä läksytti ministerinsä ja antoi hänelle kirjallisen varoituksen.

Kun valtiovarainministeriön ykkösvirkamies, valtiosihteeri Raimo Sailas (sd) siirtyi muutama vuosi sitten eläkkeelle, olisi silloinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd) voinut esittää paikalle demaria.

Urpilaisen ehdotuksesta valtiosihteeriksi tuli kuitenkin Martti Hetemäki, sitoutumaton pitkän linjan virkamies.

Myöhemmin Jutta Urpilainen itse kieltäytyi kansainvälisestä huippuvirasta, johon Antti Rinne, Urpilaisen seuraaja, häntä houkutteli.

Nyt Sdp on menettänyt asemansa. Puolue oli oppositiossa vuosina 1991–1995 ja 2007–2011 sekä taas vuodesta 2015 alkaen.

Pääministerin paikkaa puolueella ei ole ollut 13 vuoteen.

Takaiskut näkyvät virkatilastoissa. Demarien värisuorasta ei voi enää puhua.

Ministeriöiden kansliapäälliköistä vain yksi on julkidemari. Hän on opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Myös alemmilla paikoilla sosiaalidemokraatteja on niin vähän, että monet demaripoliitikot epäilevät puolueen jäsenten joutuneen poliittisista syistä pannaan.

Tätä kutsutaan virkakielloksi.

Hallituspuolueet kiistävät tietenkin virkakieltoepäilyt ja demarien syrjinnän.

Poliittisten virkanimitysten kulta-aikana nimitetyt demarit ovat nyt eläkeiässä, ja heiltä vapautuviin virkoihin valitaan yllättävän usein puolueettomia porvareita eli pupoja. Sitä sanaakin voisi taas ryhtyä käyttämään.

Poliitikkojen on nykyisin vaikea järjestää hyviä paikkoja itselleen, koska heille sopivia tehtäviä on enää vähän. Ennen vanhaan tällaisia paikkoja olivat mm. maaherrojen sekä valtion laitosten tai vaikka rahapeliyhtiöiden johtotehtävät.

Ei ole sattuma, että jo puolet Euroopan parlamentin suomalaisista jäsenistä on entisiä ministereitä, kuten Anneli Jäätteenmäki (kesk), Henna Virkkunen (kok), Liisa Jaakonsaari (sd) ja Heidi Hautala (vihr).

Takavuosina heidän kaltaisensa poliitikot olisi jo aikaa sitten nimitetty maaherroiksi tai pääjohtajiksi.

Nyt lokakuun alussa 2016 tehdään neljä tärkeää virkanimitystä: Kansaneläkelaitokseen ja Opetushallitukseen valitaan uudet pääjohtajat sekä Suomen Pankin johtokuntaan kaksi uutta jäsentä.

Paikat ovat olleet auki, ja niihin on runsaasti hakijoita. Nimitysprosessi on vielä kesken, joten tulevia nimityksiä on pakko arvioida vajavaisin tiedoin.

Tällä viikolla hallitus nimitti Opetushallituksen pääjohtajaksi Olli-Pekka Heinosen.

Heinonen on entinen kokoomuksen kansanedustaja ja opetusministeri sekä nykyinen poliittinen valtiosihteeri, valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) lähin mies.

On todennäköistä, että Suomen Pankin valtuusto nimittää Olli Rehnin pankin johtokuntaan. Rehn on keskustan kansanedustaja ja ministeri, entinen EU:n komission jäsen ja varapuheenjohtaja. Toiselle johtokunnan jäsenen paikalle tuskin nimitetään poliitikkoa.

Jos näin käy, tehdään paitsi kaksi nimitystä myös kaksi poliittista vallansiirtoa. Opetushallituksessa pääjohtajan paikka vaihtuu demareilta kokoomukselle. Suomen Pankissa puolestaan valmistaudutaan pääjohtajan vaihdokseen. Erkki Liikanen jää parin vuoden päästä eläkkeelle, ja seuraajaksi nousee todennäköisesti Olli Rehn.

Myös Kansaneläkelaitoksessa tapahtuu vallansiirto, mutta se tehdään ällistyttävällä tavalla. Keskusta luopuu vapaaehtoisesti pääjohtajan paikasta, jota se on pitänyt 62 vuotta.

Pääjohtajana on peräjälkeen ollut viisi keskustalaista poliitikkoa: V. J. Sukselainen, Jaakko Pajula, Pekka Tuomisto, Jorma Huuhtanen ja Liisa Hyssälä.

Pääjohtajaksi ei nyt voida nimittää keskustapoliitikkoa, koska sellaista hakijaa ei ole.

Esimerkiksi ex-pääministeri Mari Kiviniemi, valtiosihteeri Paula Lehtomäki tai kuntaministeri Anu Vehviläinen eivät suostuneet – patisteluista huolimatta – hakemaan pääjohtajaksi.

Tilanne on hämmentävä, koska Sdp ja kokoomus istuttivat jo aikaisemmin Kelan johtokuntaan omat miehensä ja odottivat, että keskusta täyttäisi pääjohtajan paikan, kuten puolue on aina ennen tehnyt.

Muut puolueet eivät ottaneet todesta, kun puheenjohtaja Juha Sipilä ehdotti ennen vaaleja poliittisista virkanimityksistä luopumista. Niin oppositiojohtajat ovat ennenkin puhuneet ja hallitukseen päästyään tehneet muuta. Nyt Sipilä aikoo siis pitää lupauksensa.

Kysymys kuuluu: jääkö Kelan pääjohtajan valinta poikkeukseksi vai aikooko suurin puolue tosissaan luopua poliittisista virkanimityksistä? Silloin 50 vuoden kähminnän jakso politiikan historiassa olisi nyt päättynyt. Tätä voitaisiin kutsua vaikkapa uudeksi poliittiseksi kulttuuriksi.