Onko maapallon ulkopuolella elämää? Suomalainen tähtitieteilijä: ”Pian aletaan saada vastauksia”

Taivas oli musta. Ei tähden tähteä. Pelkkää mustaa tyhjyyttä taivaankannen täydeltä.

Sellainen oli tähtitaivas puoli miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Tähdet eivät olleet vielä syttyneet.

Toista se on nyt.

Tähtitaivas mykistää. Katsottuna juuri tästä kohtaa Maata, Karoon aavikon laitamilta Etelä-Afrikasta, tähdistö on upean runsas verrattuna siihen, mitä Suomessa on tottunut näkemään. Tuolla näkyy Linnunratakin, siivu yhdestä sen haaroista.

Koko Linnunrataa ei voi nähdä, koska olemme sen sisällä. Linnunrata on meidän galaksimme. Yksi sen miljardeista tähdistä on Aurinko.

Näitä perusasioita on hyvä pitää mielessä, sillä maailmankaikkeudessa pää menee herkästi pyörälle. Ja nyt olisi maallikon tarkoitus yrittää ymmärtää, mitä me oikeastaan näemme tähtitaivaalla.

Onneksi seurassa on Petri Väisänen. Hän on tähtitieteilijä. Tosin hän pitää työtään eräänlaisena arkeologiana, koska siinä tutkitaan menneisyyttä.

The Times

Tähtitaivaalla ei näy nykyhetki. Tähtien ja muiden taivaankappaleiden valo on viestejä siitä, mitä joskus on ollut olemassa.

Valo kulkee tyhjiössä noin 300 000 kilometriä sekunnissa. Se on huima vauhti, mutta silti kestää kauan ennen kuin avaruuden kappaleiden valo ehtii Maahan asti.

Näemme Kuun sellaisena kuin sen valo lähti 1,25 sekuntia sitten. Auringon valo saavuttaa meidät kahdeksassa minuutissa. Seuraavaksi lähin tähti on Alfa Centauri. Näemme sen nyt sellaisena kuin se oli 4,3 vuotta sitten.

Väisänen pyyhkäisee nenäänsä. Ulkoilma karulla aavikolla on kuivaa ja viileää eli ihanteellista tähtien tarkkailuun. Väisänen osoittaa yhtä taivaan tähdistä.

Se on Betelgeuze.

Tähti kuuluu Orionin tähtikuvioon. Täällä eteläisellä pallonpuoliskolla Orion näkyy toisin päin kuin Suomessa.

Betelgeuze tekee kuolemaa. Toimiva tähti on alati räjähtelevä vetypommi, jonka sisällä käy koko ajan fuusioreaktio. Mutta Betelgeuzelta on polttoaine loppumassa, ja sen fuusioreaktiot ovat päättymässä. Tähti on nyt elämänsä loppuvaiheessa. Tutkijat tietävät, että se on Linnunradan tunnetuista tähdistä seuraava, joka räjähtää.

”Se tapahtuu lähiaikoina”, Väisänen sanoo. ”Eli nyt tai muutaman sadantuhannen vuoden päästä.”

Tai voihan se olla, ettei koko tähteä enää ole. Betelgeuze on noin 640 valovuoden päässä. Jos se räjähti eilen, tiedämme siitä 640 vuoden päästä.

Ihmiskunta elää jännittävää aikaa. Sillä kamerat, teleskoopit ja tietokoneet ovat kehittyneet viime vuosina niin huimaa tahtia, että yhtäkkiä ihminen näkeekin maapallolta todella kauas.

Niin kauas, että vielä parikymmentä vuotta sitten tällaista osattiin vain kuvitella.

Maailmankaikkeus on 13,8 miljardia vuotta vanha. Ihminen näkee nyt aikaan 1–2 miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Sitä ennen ei ollut kohteita, mitä nähdä. Säteilyä kyllä oli.

Petri Väisänen oli 13-vuotias, kun naapurinpoika sai Tähtiharrastajan käsikirjan. Pian Väisänen hankki kaukoputken.

Nyt 47-vuotiaana hänellä on putki, joka on maailman mahtavimpia. Nimikin on komea: The Southern African Large Telescope, Salt. Se on eteläisen pallonpuoliskon suurin optinen teleskooppi. Koko maailmassa on vain muutama saman kokoluokan teleskooppi.

Joten harva ihminen voi nähdä yhtä pitkälle menneisyyteen kuin Väisänen. Hän työskentelee teleskoopin tieteellisenä johtajana.

Teleskooppi sijaitsee ylänteen reunalla, josta avautuu kuumaisen karu maisema. Valosaastetta ei ole. Lähin iso kaupunki, Kapkaupunki, on viiden tunnin ajomatkan päässä.

Teleskooppi on pyöreäkattoisessa tötterötalossa. Sen katto avautuu. Alla on peili, jonka halkaisija on yksitoista metriä. Peili koostuu 91 metrinlevyisestä palasesta, joista jokaista on hiottu kuukausia. Peilin asentoa voi muuttaa millimetrin sadasosien tarkkuudella.

Peili imee taivaalta himmeää valoa.

Komeaa. Mutta mistä sinne kaukoputkeen katsotaan?

Itse asiassa, Väisänen huomauttaa, Galileo Galilei 1600-luvulla kyllä havainnoi avaruutta pelkällä kaukoputkella. Mutta jo toistasataa vuotta tähtiä on tutkittu valokuvien avulla.

Salt-teleskoopin peilin vastaanottama valo siirtyy johtoja pitkin rakennuksen alakerran kolkohkoon valvomoon, ja siellä siitä muodostuu kuva kannettavan tietokoneen ruudulle.

Väisäsellä näkyy yhdellä ruudulla kuva teleskoopin näkemästä avaruudesta. Toisella ruudulla on lista kohteista, joita teleskooppia käyttävä tiedeyhteisö on pyytänyt kuvattavaksi.

Tähtitieteilijän työpäivä alkaa, kun lähin tähti menee pois häiritsemästä eli kun aurinko laskee. Sen jälkeen Väisänen istuu valvomossa, siirtelee teleskooppia ja kuvaa eri kohteita auringonnousuun asti.

Yön yksinäisinä tunteina päätä välillä huimaa.

”Joskus sitä ajattelee, että voi tuotakin fotoniparkaa. Se on lähtenyt viisi miljardia vuotta sitten, tullut läpi maailmankaikkeuden, ja nyt se pamahtaa tuohon ruudulleni pisteeksi.”

Se piste on saattanut olla vaikka räjähtänyt tähti, supernova.

Salt-teleskoopilla tehtyjen havaintojen avulla löytyi yksi kosmoksen kaikkien aikojen massiivisimmista räjähdyksistä. Tutkijat antoivat supernovalle nimeksi ASASSN-15lh.

Huippuhetkellään se loisti 570 miljardia kertaa kirkkaammin kuin aurinko.

Petri Vaisanen, Veronika van Wyk

Rytinää ja räiskettä, sitä avaruudessa riittää. Koko ajan jossain räjähtää. Tulee jättitörmäyksiä. Tähtiä syntyy ja kuolee.

Öisen työvuoron aikana Väisänen saattaa tarkkailla esimerkiksi asteroidipilveä tai vastasyntynyttä galaksia.

”Hei, nyt katsotaan kuolleen tähden sisusta!” Väisänen hihkaisee valvomossa.

Erityisesti häntä kiinnostaa galaksien synty.

Nyt täytyy taas muistuttaa perusasioista. Galaksi on valtava tähtijoukko. Yhdessä galaksissa voi olla jopa 100 miljardia tähteä. Linnunrata on yksi galakseista. Kaikkiaan niitä on maailmankaikkeudessa sata miljardia. Edes Salt-teleskoopilla niistä ei näe kuin pienen osan.

Väisänen tutkii nuoria galakseja. Eli sellaisia, joissa on alle kymmenen miljoonaa vuotta vanhoja tähtiä.

”Jos tähdet ovat alle miljoona vuotta, ne eivät näy, koska ne ovat vielä kaasun peitossa.”

Koko ajan galakseja myös törmää toisiinsa. Se mahtaa olla melkoista räiskettä. Oletko nähnyt, kun niin tapahtuu?

”Niin, olen tietenkin nähnyt sitä prosessia”, Väisänen sanoo. ”Ihmiselämä on kuitenkin liian lyhyt sellaisen näkemiseen kokonaan. Törmäys saattaa kestää miljardi vuotta.”

Ah, niinpä tietenkin.

Väisänen napauttaa tietokoneeltaan esiin kuvia. Niissä näkyy pari törmäävää galaksia.

”Tämä törmäys on jatkunut viimeiset 50 miljoonaa vuotta.”

Ihmisen kannalta jännittävää on, että myös Linnunrata törmää pian. Ensin tulee törmäys Magellanin pilvien kanssa. Ne muodostuvat ryhmästä kääpiögalakseja. Väisäsellä on kuitenkin rohkaiseva tieto: Linnunrata imee Magellanin pilvet itseensä ja tuhoaa ne.

Hyvä Linnunrata! Anna mennä!

Mutta sitten eteen tulee Andromeda. Se on Linnunrataa lähimpänä oleva merkittävä galaksi. Suomesta sen voi erottaa utuisena läikkänä taivaalla jopa paljain silmin.

Törmäys alkaa noin kolmen miljardin vuoden päästä. Silloin Linnunradan miljardit tähdet ja Andromedan miljardit tähdet syöksyvät kohti toisiaan valtavaa vauhtia.

No, miten meidän käy?

”Ei mitenkään”, Väisänen sanoo. ”Vaikka tähtiä on miljardeja, yksikään niistä ei tule törmäämään toiseen.”

Eikä!

”Joo joo, tähtien väliset etäisyydet ovat niin valtavia.”

SALT

Huh huh, päätä alkaa kiristää. Tässä tarvitaan nyt vähän apua. Tiedetoimittaja Marcus Chown on kirjoittanut yleistajuisen kirjan Maailma pähkinänkuoressa – kaiken ymmärtämisen käsikirja.

Chown luonnehtii tähtitieteilijän ongelmaa näin. Se on kuin istuisi koko elämänsä keskellä peltoa ja yrittäisi hahmottaa, millainen Maa on. Samaan tapaan tähtitieteilijät ”viettävät koko elämänsä jumittuneina pikkuruisen kivisen pallon pinnalle, joka sijaitsee kosmologiselta kannalta nimettömässä peräkylässä”.

Maailmankaikkeuden ääriä tai äärettömyyttä on vaikea hahmottaa. Parhaiten sitä on kuvannut Linnunradan käsikirjassa Douglas Adams: ”Avaruus on iso paikka. Tosi iso.”

Maallikon onkin parempi keskittyä lähikulmiin, aurinkokuntaan.

Aurinko siis on yksi Linnunradan miljardeista tähdistä eli räjähtelevistä tulipalloista. Aurinkokunnan muodostavat aurinko ja sen kiertolaiset: Maa ja seitsemän muuta planeettaa, niiden kuut, joukko asteroideja ja hyvin paljon muita irtokiviä.

Aurinkokunnan ihminen tietenkin tuntee parhaiten. Mutta kaikenlaista uutta siitäkin selviää. Väisäsen työryhmän tärkeimpiä tuloksia oli puolitoista vuotta sitten tehty löytö.

Jokin meni tästä juuri äsken ohi.

Työryhmä sai vinkin maailman tähtitutkijayhteisöltä ja suuntasi heti teleskooppinsa. Kohde oli hyvin himmeä tähti.

Klik!

Tähdestä otettiin spektri. Valokuvia teleskoopilla otetaan lähinnä yleisöä varten. Varsinainen tutkimus tehdään spektrien avulla.

Spektrissä havaittu valo hajotetaan aallonpituuden mukaan. Tietokoneella se näyttää rivistöltä erivärisiä viivoja.

Spektrin perusteella voi nähdä, kuinka paljon kohteessa on typpeä, rautaa, natriumia tai muita alkuaineita. Siitä tutkijat päättelevät muun muassa kohteen lämpötilan, paineen ja koostumuksen ja liikesuunnan.

Sen himmeän kohteen spektristä tutkijat selvittivät, että kyseessä oli kaksoistähti. Sen päätähti oli heikosti loistava punainen kääpiö. Seuralaisena oli ruskea kääpiö, jonka massa on niin pieni, että fuusioreaktio ei ole alkanut.

”Se on tähti, josta ei koskaan tullut tähteä”, Väisänen sanoo hieman haikeasti.

Jännittävää tässä kaksoistähdessä oli, että se kävi aurinkokuntamme sisällä 70 000 vuotta sitten. Tähtitieteen mittakaavassa se tarkoittaa: hiuksenhienosti ohi vain silmänräpäys sitten.

Tästä ei ollut aiemmin tiedetty.

”Onhan se innostavaa, kun löytää jotain ihan uutta”, Väisänen sanoo vaatimattomasti.

Tuolla jossain se kaksoistähti nytkin kiitää poispäin meistä. Maan ohituksesta on kuitenkin niin vähän aikaa, että silloin maapallolla oli jo pitkään ollut ihmisiä.

”Näkiköhän sitä kukaan?” Väisänen pohtii. ”Siihen aikaanhan ihminen lähti Afrikasta liikkeelle.”

Myös Väisänen lähti liikkeelle Afrikasta. Hän eli lapsuutensa Etiopiassa, jossa vanhemmat työskentelivät lähetyssaarnaajina. Opintonsa hän teki ensin Helsingissä ja sitten Yhdysvalloissa ennen kuin pääsi töihin Chileen.

Atacaman autiomaa Chilessä on yksi maailman parhaita paikkoja tähtien tarkkailuun. Nyt sinne rakennetaan kaikkien aikojen teleskooppia. Peilin läpimitaksi tulee 39 metriä.

Eli se on vielä melkein neljä kertaa suurempi kuin Väisäsen Salt-teleskooppi Etelä-Afrikassa.

Melkoinen peli. Näkeekö sillä elämää?

Sehän maallikkoa erityisesti kiinnostaa avaruudessa.

”Kun uusi teleskooppi tulee, moni tietää heti, minne suunnata sen”, Väisänen sanoo.

Tähtitieteilijät tuntevat useita planeettoja, joilla saattaa olla vettä ja happea, eli meidän tuntemamme elämän edellytyksiä. On niitä jo nykyisilläkin laitteilla yritetty tähyillä saamatta kuitenkaan selvyyttä.

Se, onko avaruudessa elämän edellytyksiä, on tietenkin eri asia kuin se, onko siellä elämää. Ja jos on, onko se bakteerielämää vai sellaista elämää, joka tekee tosi-tv-ohjelmia.

”Ainoastaan se on varmaa, että toistaiseksi ei ole näkynyt mitään.”

Mutta se, mitä näkyy, on tietenkin vain osa tarinaa. Sen verran tässä alkaa jo maallikkokin ymmärtää, että tähtitaivaan tarkkailussa täytyy pitää mielessä pari seikkaa:

Kaikkea mitä näemme, ei ole olemassa.

On paljon sellaista, mitä emme näe.

Väisäsen peukalo ja etusormi ovat millin päässä toisistaan, ja hän asettaa ne kuvaruudun eteen.

”Tällä alueella on kymmeniä miljoonia tähtiä. Valtaosaa niistä me emme näe.”

Itse asiassa ihminen näkee maailmankaikkeudesta vain hyvin pienen osan. Valtaosa eli 95,1 prosenttia on näkymätöntä pimeää energiaa ja pimeää ainetta, joiden olemusta tieteilijätkään eivät oikein käsitä.

Monen asian olemassaolo universumissa on päätelty havaittavissa olevien asioiden perusteella. Pimeä energia huomattiin vasta vuonna 1998, vaikka siitä koostuu suurin osa maailmankaikkeuden massasta.

”Tämä on lievästi sanottuna nolo tilanne”, tiedekirjailija Chown kirjoittaa. ”Olemme perustaneet käsityksemme kosmoksesta niiden vaivaisten 4,9 prosentin varaan, joiden edustajia olemme suoraan havainneet.”

SALT

Näkyvä valo on vain yksi viesti siitä, mitä on – tai on ollut. Avaruutta tutkitaan myös monista muista viesteistä, kuten radiosäteilystä.

Siinäkin tarvitaan Etelä-Afrikkaa. Afrikan kehittynein maa on viime aikoina toden teolla innostunut avaruudesta. Väisäsen mielestä into on vähän kuin kylmän sodan aikaan länsimaissa. Tieteen avulla Etelä-Afrikka haluaa osoittaa omaa pätevyyttään.

Osittain siksi Väisänen on viihtynyt Etelä-Afrikassa jo yli kymmenen vuotta. Hän asuu suomalaisen vaimonsa ja lastensa kanssa kauniissa Kapkaupungissa. Siellä hän myös tekee suurimman osan työstään. Aavikon teleskoopilla Väisänen viettää viikon työrupeamia muutaman viikon välein.

Salt-teleskooppi on ollut Afrikan suurin tiedehanke. Mutta vielä merkittävämpi on tulossa SKA-radioteleskoopista.

SKA eli Square Kilometre Array on monen valtion valtava yhteishanke, maailman suurin radioteleskooppi, jonka keräysalasta tulee neliökilometrin laajuinen.

SKA:n antenneja tulee Etelä-Afrikkaan ja joihinkin muihin Afrikan maihin sekä Australiaan.

Niillä saadaan avaruudesta huikea määrä uutta tietoa. SKA voi vastaanottaa radiosignaaleja jopa maailmankaikkeuden ensimmäisestä miljardista vuodesta, siitä pimeästä ajasta, jolloin tähdet ja galaksit vasta muodostuivat.

Nykytietokoneiden kyky ei edes riitä SKA:n keräämän tiedon kunnolliseen käsittelemiseen. Siksi järjestelmää rakennetaankin ajatellen sitä, mihin 10–20 vuoden päästä käytössä olevat tietokoneet pystyvät.

Tavallisen ihmisen käyttämä tekniikka on lyhyessä ajassa mullistunut. Johtoa käyttävä pöytäpuhelin on vaihtunut taskukokoiseen tietokoneeseen, joka on nyt myös puhelin, videokamera ja paikannuslaite.

Samaa kiitoa etenee avaruustutkimuksen tekniikka.

Mitä on olemassa? Onko elämää muualla?

”Ihmiskunnalla on edessä mielenkiintoiset vuosikymmenet. Pian aletaan oikeasti saada vastauksia pitkään esillä olleisiin kysymyksiin”, Väisänen sanoo.

Tosin oman maailmankaikkeuden tunteminen olisi vasta alkua. Sillä todennäköistä on, että maailmankaikkeuksia on useita. Itse asiassa niitä voi olla ääretön määrä.