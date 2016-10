Ruotsalaisen valokuvaajan Magnus Wennmanin koskettavissa kuvissa pakolaislapset nukkuvat

Onko hirviöitä olemassa, kysyi valokuvaaja Magnus Wennmanin kuusivuotias poika isältään. Ruotsalainen Wennman vakuutti pojalleen, ettei tietenkään ole. Mutta samalla hän mietti, miten vastaisivat ne isät ja äidit, jotka nukuttavat lapsiaan pommitetuilla alueilla.

Aftonbladetin kuvaajana Wennman on tehnyt reportaaseja yli 60 maassa ja voittanut useita kansainvälisiä palkintoja. Syyrian sota vaivasi häntä erityisesti. Uutisista huolimatta ihmisiä Euroopassa ei kiinnostanut. Wennman halusi saada lukijat välittämään. ”Konfliktia voi olla vaikea ymmärtää”, Wennman kirjoittaa juuri julkaistun Where the Children sleep -kirjan saatesanoissa, ”mutta tämän pitäisi olla kaikille selvää: lasten on saatava nukkua turvassa”.

Wennman kuvasi kodin menettäneitä lapsia tämän ja viime vuoden aikana Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa, Kreikassa, Serbiassa, Saksassa ja Ruotsissa. Pakolaisleireillä, epävirallisilla leiripaikoilla, kaduilla, sairaaloissa, rajaseuduilla. Moni lapsista kävi nukkumaan ilman vanhempiaan, ilman suojaa.

Kuvasarja on saanut laajalti huomiota. World Press Photo palkitsi sen vuoden vaikuttavimpien kuvien kilpailussa.

Mutta sodat jatkuvat ja yhä uudet lapset joutuvat pakenemaan, Wennman muistuttaa.

