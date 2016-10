Renny Harlin, 57, toivoo saavansa vielä oman perheen: ”Tulen joka ilta yksin kotiin, siellä on koirani odottamassa”

Renny Harlin, 57, on Pekingissä asuva elokuvaohjaaja, joka on tehnyt pitkän uran Los Angelesissa. Anttu Harlin, 36, on animaatioyhtiö Gigglebug Entertainmentin toimitusjohtaja ja tuottaja. Hän asuu Helsingissä.

Anttu Harlin:

Repe on aina ollut hyvin tärkeä hahmo elämässäni. Hän on pitänyt minua ja siskoani kuin omina lapsinaan.

Ensimmäisen kerran kävin hänen luonaan Hollywoodissa ekaluokkalaisena. Hän haki meidät Mustangilla lentokentältä. Hänen kodissaan oli Coca-Colan kylmäkaappi, joka oli täynnä limua. Kaikki se tuntui lapsena ihmeelliseltä.

Mutta ennen kaikkea Repe on ollut lämmin, läsnäoleva ja karismaattinen eno, jonka seurassa on hyvä olla.

Kun olin 13, Repe kuvasi Kurkunleikkaajien saarta Thaimaassa. Sain mennä kuvauksiin ja ottaa kaverini mukaan. Kuvauspaikalla oli hienot merirosvolaivat, ja Repe sanoi, että saisimme kiivetä mastoon. Mutta en halunnut mitään show’ta. Kaipasin vain yhdessäoloa.

Lukion jälkeen pääsin töihin Deep Blue Sean kuvauksiin Meksikoon. Kuvausryhmässä oli 200 tyyppiä, ja Repe laittoi minut pohjimmaiseksi. Työni lavastusryhmässä oli kuin isolla varastolla. Muut olivat ajatelleet, että heidän pitää olla lastenvahtina ohjaajan sukulaiselle, mutta teinkin pidempiä työpäiviä kuin kukaan. Minulle oli tärkeää todistaa, etten tule katettuun pöytään.

Kun Repellä oli synttärit joskus 2000-luvun taitteessa, hänellä oli isot juhlat kämpässään Beverly Hillsissä. Pöydät notkuivat ruokia. Baarimikot tekivät drinkkejä. Paikalla oli Hollywood-tähtiä, agentteja ja tuottajia.

Repe oli kertonut, että hänellä ei ole oikeita kavereita Losissa. Juhlijoita katsellessani ajattelin, että nämä ihmiset vain tarvitsevat toisiltaan jotain. Toisaalta ne olivat maailman hienoimmat juhlat.

Repen menestys tuntui ristiriitaiselta. Meidän arkemme oli niin erilaista. Asuimme opettajaäitini kanssa vuokra-asunnossa ja elimme kädestä suuhun. En silti koskaan halunnut olla Repen paikalla. Amerikassa kokemani oli minulle vain tarinoita, joita kertoa, ei elämää, jota olisin halunnut elää. Se johtui siitä, että tiesin, miltä Repestä oikeasti tuntuu.

Hän on joutunut uransa aikana tekemään kompromisseja sen suhteen, kuinka paljon voi milloinkin olla oma itsensä. Hän osaa olla se hurmaava isäntä, joka pitää luksusveneessä Cannesissa hurjat kemut, mutta minulle parasta ovat olleet hänen kanssaan vietetyt joulut ja juhannukset saaressamme Tammiossa. Silloin läsnä on ollut meidän oma, aito Repemme, joka itkee ja nauraa.

Suomessakin Repe on joskus näyttänyt vaurauttaan isoin elein. Myös minä olen ajellut hänen kanssaan limusiinilla Helsingissä. Ja kun Repellä oli Markus Selinin kanssa Planet Hollywood -ravintola, he lennättivät sinne Bruce Willisin ja Demi Mooren vilkuttamaan. Showmeininki on Jenkeissä ihan must, Suomessa ei. Osittain siksi Repeä dissattiin, itsekin kuulin niitä puheita.

Ajattelin, etten todellakaan seuraa hänen jalanjälkiään, ja lähdin opiskelemaan teatteria ja visuaalisia taiteita Brightonin yliopistoon. Opin tekemään erikoisefektejä. Kun olin käymässä Repen Mindhunters-elokuvan kuvauksissa Amsterdmissa, kerroin erikoistehostepomolle etsiväni harjoittelupaikkaa. En halunnut pyytää töitä Repeltä.

Pääsin elokuvan jälkituotantoon Lontooseen. Sitten pistin pystyyn oman studion. Tein musiikkivideoita, dokumentteja, leikkausta ja mainoksia. Sitten keksimme nykyisen yhtiökumppanini kanssa animaatiohahmo Kikattavan Kakkiaisen. Nyt teemme Suomen suurinta lastenanimaatiotuotantoa sitten muumien. Sarja on myyty 13 maahan; latauksia on yli miljoona.

Totta kai olen saanut hirveästi hyötyjä ja etuja Repeltä. Uskallan avata epätodennäköisiäkin ovia häneltä oppimani asenteen ansiosta. Jos hänen elokuvansa eivät menestyneet, hän ei jäänyt miettimään sitä, vaan luki jo seuraavaa käsikirjoitusta.

Minulla on perhe, Repe taas on uhrannut kaikkensa uralleen. Silti hän on aina kehottanut minua uskomaan rakkauteen. Kun hän tuli luokseni tapaamaan vaimoani ensimmäistä kertaa, lähdin hakemaan kellarista jotain. Olin poissa kolme minuuttia, ja kun tulin takaisin, he itkivät yhdessä. Repe sanoi olevansa niin onnellinen, kun olemme löytäneet toisemme. Häntä on liikuttanut nähdä, että olen kuunnellut hänen oppejaan, joita hän ei ole itse toteuttanut.”

Renny Harlin:

Siskonpoikani Anttu on yksi harvoista ihmisistä, jotka todella tuntevat minut. Hän ja siskoni perhe ovat ehdottomasti rakkain asia elämässäni.

Suurimman osan urastani Los Angelesissa olen ollut yksin. Huomasin sen 1990-luvun ja 2000-luvun vaihteessa, jolloin ohjaukseni eivät menestyneet niin hyvin.

Silloin monet kontaktini vain häipyivät. Vain kourallinen ihmisiä jäi rinnalleni. Mutta Anttu on kuulunut elämääni syntymästään asti. Hän on kaikkea mitä arvostan: rehellinen, suorapuheinen ja lojaali.

Siskoni erosi Antun isästä, kun Anttu li pieni, eikä Antulla ollut pysyvää isähahmoa kotona. Minä otin sen roolin, vaikka asuinkin Amerikassa.

Meitä yhdistää herkkyys ja luovuus, mutta elämänkokemukseni takia olen kovempi ja vähän armottomampi kuin hän. Otan työni niin vakavasti, että en ole koko urani aikana pitänyt viikkoa pidempää lomaa. En ole asiasta ylpeä vaan pahoillani.

Jos joudun uhraamaan jonkun ihmissuhteen urani takia, olen sen valmis tekemään. Ihailen Anttua siinä, että hän on valinnut toisin. Minua rupeaa ihan itkettämään, kun mietin, miten hän pystyy huolehtimaan avioliitostaan, lapsistaan ja harrastuksistaan ja menestyy silti.

Tunnen joskus haikeutta katsellessani häntä. Olisinpa osannut pedata elämäni yhtä hyvin ja olla kulkematta laput silmillä menestyksen perässä. Pienestä pitäen minun on pitänyt olla paras. Epäonnistumisen pelko on ajanut minua eteenpäin.

Ensimmäinen elokuvani Jäätävä polte kiellettiin Suomessa poliittisista syistä. Amerikassa elokuvani menestyi, mutta en tienannut siitä penniäkään, sillä olin tehnyt typeriä sopimuksia.

Menetin kaikki rahani. Minulle naureskeltiin. Asuin vuoden tuttuni autotallissa Los Angelesissa. ’Tule nyt vaan kotiin, Lauri’, äiti sanoi.

Vuonna 1987 sain tehtäväkseni elokuvan Painajainen Elm Streetillä. Elokuvan tullessa ensi-iltaan asuin motellissa, joka maksoi 25 dollaria yöltä. Se oli räjähtänyt paikka prostituoituineen ja huumemyyjineen.

Elokuvayhtiön pomo soitti ja pyysi minua kanssaan kiertelemään limusiinilla elokuvateattereita. Hän halusi nähdä, miten elokuva otetaan vastaan. Yhden korttelin ympäri kiersi pitkä jono. En voinut uskoa, että he jonottivat minun elokuvaani.

Kaikki muuttui yhden yön aikana.

Suomessa olin ollut hylkiö. Elokuvilleni ei ollut annettu rahoitusta, eikä minua pidetty todellisena taiteilijana. Halusin näyttää niille, jotka olivat pitäneet minua nollana. Hankin urheiluauton, moottoripyörän ja talon Malibusta. Suomeen tullessani tilasin limusiinin hakemaan minut lentokentältä Helsingin parhaan hotellin sviittiin. Olin alle 30, joten menköön se lapsellisuuden tiliin.

Maksoin Antun ja hänen siskonsa koulunkäynnin Helsingin kansainvälisessä koulussa. Lennätin heidät monta kertaa Kaliforniaan. Vietimme aikaa rannalla, seikkailimme yhdessä. Oli ihanaa pitää heistä huolta ja näyttää, että maailma on täynnä mahdollisuuksia.

Kun Anttu oli 18, hän vietti kanssani puoli vuotta Meksikossa kuvaamassa Deep Blue Seata. Hän teki lavasteryhmässä loistavaa työtä. Siellä hän oppi myös surffaamaan.

Kun Antun oma animaatiofirma lähti käyntiin, hänestä tuli tasavertainen ammattilainen kanssani. Enää ikäerollamme ei ollut väliä. Olen näyttänyt Antulle käsikirjoituksiani ja visuaalisia ideoitani. Hän sanoo suoraan, jos jokin ei toimi.

Omalla kohdallani pelkäsin vuosikymmenien ajan, että menetän kaiken saavuttamani. Ehkä kyse on ollut epävarmuudesta tai omanarvontunteen puutteesta. Aika moni on ehdottanut minulle terapiaa, mutta en ole mennyt.

Ammatillisesti elän nyt Pekingissä elämäni kevättä. Tuorein elokuvani Skiptrace on menestynyt Kiinassa hirveän hyvin. Mutta Marsissakaan ei olisi yksinäisempää.

On melkein koomista saada vanhoilta Hollywood-tutuilta puheluja, joissa he ehdottavat yhteistyötä. On tehnyt mieli sanoa, että ’kolme vuotta sitten Oscar-bileissä yritin tervehtiä, mutta esitit, että et tunne minua’.

Parisuhde on haavelistallani. Ajattelen sitä, kun katson Antun ja hänen vaimonsa onnea. Itse tulen joka ilta yksin kotiin. Siellä on koirani Rascal odottamassa.

Olen onnellinen, että olen saanut olla Antulle isähahmo. Suhteeni Luukas -poikaani ei ole koskaan voinut olla sellainen kuin olisin toivonut ja mitä Luukas olisi ansainnut.

Kun sain hänet 18 vuotta sitten, minulla oli suuret toiveet isyydestä. Mutta minulla ei ollut koskaan suhdetta hänen äitiinsä, ja tämä teki kanssakäymisemme lähes mahdottomaksi. En ole pystynyt vuosien varrella asiaa korjaamaan, vaikka olen yrittänyt.

Salainen unelmani on, että kun Luukas on tarpeeksi vanha eikä hänen elämänsä enää riipu hänen äidistään, meille koittaisi vielä positiviinen tulevaisuus.

Unelmissani välkkyy edelleenkin oman perheen perustaminen. Perheen, joka olisi ihana tiimi niin kuin Antulla ja hänen vaimollaan.

Toisaalta pelkään lasten saamista. Mitä jos asiat menisivätkin pieleen? Toista kertaa en kestäisi.”