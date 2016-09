Terveisiä Siperiasta! Takana on kolme viikkoa uudessa kotikylässämme Jakutian eli Sahan tasavallassa. Olemme jo asettuneet aloillemme oikein hyvin, vaikka Pietarista junalla lähettämäämme muuttokuormaa odottelemme yhä.

Lapset ovat viihtyneet leppoisan maalaismaisessa ympäristössä. On toki ollut pakkokin: heille Siperiaan muutosta luvattu pelikonsoli ei nimittäin toimi talomme vanhan television kanssa. Kaapelia odotellaan Suomesta.

Koulu ja päiväkoti eivät ole vielä päässeet kunnolla vauhtiin. Koulu alkoi juhlallisesti ensimmäinen syyskuuta, mutta menikin sitten viikoksi kiinni, koska ei ollut lämmitystä.

Nyt koulunkäynti on taas seis, sillä lapsemme ovat sairastuneet ilmeisesti Suomesta tuomaamme vesirokkoon. Se rinnastetaan täällä lähinnä lepraan. Kylässä on jonkinlainen terveysasema, ja siellä meitä kiellettiin kävelemästä kylänraitilla.

Kylässämme on tuhat asukasta, lähes kaikki heistä turkinsukuista kieltä puhuvia jakuutteja. Venäläisiä on pari perhettä, ja hekin puhuvat sujuvaa sahaa. Tällaiset kylät syntyivät neuvostoaikana, jolloin hajallaan asuneet jakuutit sullottiin yhteen.

Paikalliset ovat suhtautuneet meihin hyvin – tosin kukaan ei voi käsittää, mitä aiomme täällä tehdä. Selitykseni Siperia-aiheisen kirjan kirjoittamisesta eivät kuulosta uskottavilta.

Asiat hoidan venäjäksi. Sahan kieltä osaan vain lauseen min sahaly bilbeppin – en ymmärrä sahaa.

Monet täältä käyvät nykyään töissä Jakutskin kaupungissa, jossa on lähes 300 000 asukasta. Jakutskiin on vajaan tunnin ajomatka. Pääelinkeino on silti karjatalous – ja karja tarkoittaa Jakutiassa sekä nautoja että hevosia. Molempia käyskentelee piha-aitamme takana, ja niitä pitää varoa päästämästä pihalle istutuksia syömään.

Naapurista ostamme maitoa, smetanaa ja rahkaa, mutta Jakutian kansallisjuomaa, hevosenmaidosta käymällä valmistettu kumissia en ole vielä päässyt maistamaan.

Jakuutit ovat arojen paimentolaiskansaa, joka saapui tänne etelämpää Baikaljärven seudulta ehkä 800 vuotta sitten. Täällä taigan keskelläkin he etsiytyivät heti aromaisempiin ympäristöihin – sellaisiin kuin kylämme, joka sijaitsee keskellä Lenajoen aukeita rantaniittyjä.

Pakkaskestävyydestään tunnettuja, pienikasvuisia jakutianhevosia laiduntaa kylän ympärillä sadoittain – vielä. Syksyn mittaan pääluku saattaa harveta. Kylämme ei ole mikään ponitalli, vaan jakuutit kasvattavat hevosia lihaksi.

Mannerilmasto on osoittautunut maineensa veroiseksi: kolmen viikon aikana on satanut vain kahdesti. Muuten aurinko on porottanut pilvettömältä taivaalta, ja öinen tähtiloiste on uskomaton. Linnunrata näkyy erinomaisesti.

Päivisin lämpötilat ovat kohonneet jopa yli 20 asteen (plussaa!), mutta viileiden öiden takia ruska on jo pitkällä. Olemme käyneet taigalla marjassa ja viettäneet aikaa läheisen Lenajoen putaan rannassa. Vesi on kylmää, mutta hienoa hiekkarantaa riittää kilometrikaupalla. Vielä kun joku kertoisi hevosille, ettei uimarannalle saa kakkia.

Talveen olemme valmistautuneet lähinnä tekemällä saunapuita.

Vesihuolto on Jakutiassa ongelma. Ikiroudan takia kaivoja on vaikea kaivaa. Jakutskissa sijaitsee ennätyssyvä kaivo, 116-metrinen reikä, johon ei tule vettä. Sen kaivatti talonsa pihaan 1830-luvulla sinnikäs kauppias Fjodor Šergin, turhaan. Tutkijat sentään saivat reiästä uutta tietoa ikiroudasta, joka yltää näillä main parinsadan metrin syvyyteen.

Meille veden tuo pari kertaa viikossa kylällä kiertelevä vesiauto. Portinpieleen laitetaan kuljettajalle merkiksi punainen lippu. Juomavesi ostetaan erikseen kylän vesikaupasta, joka puhdistaa sen jokivedestä.

Ensi alkuun pihallamme asusteli seuranamme pari kanaa ja vuohipukki Vasili, joka oli kova puskemaan. Vasililla oli kotinaan hoton, kaltevaseinäinen, lannansekaisella savella vuorattu puurakennus. Ennen vanhaan jakuutitkin elelivät sen kaltaisissa asumuksissa.

Nykyään täällä asutaan hirsitaloissa. Kotoisan talomme ainoa miinus on, että meillä on asuinkumppaneinamme russakoita eli torakoita. Siisteyttä arvostavan vuokraemäntämme mukaan ne ovat peräisin naapurista.

Helpoin tapa päästä elukoista eroon olisi jäädyttää koko talo pariksi päiväksi talvipakkasilla, mutta vesikiertolämmityksen takia se ei ole mahdollista.

Venäjällä russakat alkavat jo olla harvinaisuus: tutkijat ovat hämmästelleet, minne ikivanha laji on 20 vuodessa kodeista kadonnut. Syyksi on veikkailtu tehokkaita torjunta-aineita, yleistä kemikalisoitumista, muurahaisia, säteilyä – ja myös siisteyttä.

Ehkä meidän pitääkin vain iloita kotimme monimuotoisesta elämästä. Tai sitten noudattaa länsimaista ruokatrendiä ja alkaa syödä russakoita: niissä on valkuaisaineita tuplasti tavalliseen lihaan verrattuna.