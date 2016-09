Television uutisankkurit kertovat syksyn muotiuutisia pukemalla ne ylleen

Jonas Lundqvist

Hyvää lokakuuta muotiuutisista!

Aloitamme lähetyksemme syksyn ajankohtaisella trendillä, pantterikuosilla. Pilkkuja vilisee nyt monien suunnittelijoiden mallistoissa, ja vaatteiden lisäksi kuosi koristaa kenkiä, laukkuja ja teippirullia. Eräässä helsinkiläisessä boutiquessa on jopa järjestetty pantterijuhlat, joissa vieraat pukeutuivat pantterikuosiin.

Myös vanha kunnon sametti tekee vahvan paluun muotiin. Samettia on nähty tänä syksynä mekoissa, takeissa ja miesten saappaissa. Muotiuutisten lähteiden mukaan nyt on jopa vaikeaa löytää vaatekappaletta, jossa ei ole samettia.

Ja hohtavien kankaiden suosio pitää pintansa. Esimerkiksi paljettien todellisen sesongin odotetaan alkavan juhlakauden kynnyksellä, mutta jo nyt erityisesti ranskalaismerkki Yves Saint Laurentin lyhythelmaiset paljettiluomukset ovat herättäneet huomiota.

Myös miesten muodissa kimaltaa. Kulta, pronssi, messinki ja kupari näkyvät taskuliinoissa, solmioissa, huiveissa ja kengissä.

Miesten takkimuotikin on murroksessa. Harmaiden, sinisten ja mustien takkivärien rinnalle ovat tulleet sinapit, kuparit ja tiilenpunaiset. Talvitakkien mallit ovat rennompia, leikkaukset hienostuneempia, kankaat pörheämpiä ja toppaukset pienempiä. Guccin mallistossa on vaihtoehtona myös viitta.

Solmioiden suosio sen sijaan on laskussa. Yhä useammin kansainväliset liikemiehet esiintyvät puku päällä mutta ilman kravattia.

Sitten ulkomaille. Englantilaisen Christopher Kanen näytöksessä on nähty Crocsit. Brittisuunnittelija esitteli kristallein koristellut kumisämpylänsä yhdistettynä taiteellisiin neuleisiin ja turkiksiin. Kenkävalinta herätti muotikriitikoissa silkkaa kauhua.

Kasvava ongelma muotimaailmassa on ylituotanto. Esimerkiksi tanskalainen suunnittelija Barbara I Gongini on keksinyt uuden tavan hyödyntää edellisten kausien myymättä jääneitä vaatteita. Hän muokkaa niistä uusia ja myy uusioluomukset verkkokaupassa.

Osa muotitaloista on myös hylännyt perinteisen sesonkiajattelun. Aiemmin vaatteet on esitelty näytöksissä puoli vuotta ennen niiden kauppaan tuloa. Siten muotiliikkeiden ostajille on jäänyt aikaa tilata mallistot ja muotitaloille valmistaa ne. Nyt osa muotimerkeistä on hylkäämässä käytännön, sillä kuluttajat haluavat näytösvaatteet ylleen heti.

Äskettäin New Yorkin muotiviikolla Tommy Hilfiger esitteli malliston, joka tuli kauppoihin saman tien. Myös brittiläinen Burberry aloitti Lontoon muotiviikoilla vaatekokoelmansa myynnin heti näytöksensä päätyttyä. Muotiuutisten tietojen mukaan Burberryn Lontoon- lippulaivamyymälässä sadat asiakkaat jonottivat syksyn uutuuksia jo näytösiltana.

Toistaiseksi asiantuntijatkaan eivät tiedä, miten näin mittava muutos on mahdollista toteuttaa käytännössä. Burberryn toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Christopher Bailey kertoi näytöksen jälkeen, että vasta jälkeenpäin analysoidaan, mikä toimii ja mikä ei.

”Meillä ei todellakaan ole kaikkia vastauksia”, hän sanoi.

Tässä lähetyksessä kerromme lisäksi, millaisia piiloviestejä vaatteilla voi lähettää, sekä esittelemme trendin, joka juuri nyt pullistelee maailmalla.

Mutta ennen sitä asiaa uutisankkureiden pukeutumisesta. Tunnetut uutisankkurit esittelevät tässä Kuukausiliitteessä syksyn muotitrendejä, ja nyt muotiuutiset pääsee kurkistamaan MTV-kanavan uutisankkurin Maija Lehmusvirran ja Ylen uutistenlukijan Piia Pasasen omiin vaatekaappeihin.

”Uutisstudio asettaa hirveästi vaatimuksia vaatteille: materiaaleille, väreille ja leikkauksille. On aika rajattua, mikä sopii ruutuun”, Maija Lehmusvirta kertoo.

”Televisiossa toimivat kirkkaat, puhtaat värit ja erittäin hyvin yksinkertaiset ja istuvat vaatteet.”

Sen sijaan esimerkiksi tällä hetkellä suositut epäsymmetriset vaatteet ja vinoon leikatut yläosat näyttävät ruudussa kummallisilta. Eivätkä pussimaiset asut tule kysymykseenkään. Sen on MTV:n ankkuri Maija Lehmusvirta saanut kokea omakohtaisesti.

”Jos minulla oli aiemmin väljä vaate päällä, äidilleni tuli heti puheluita, joissa tiedusteltiin, onko Maija raskaana”, Lehmusvirta sanoo ja nauraa.

Lehmusvirta sopii esiintymisvaatteet jo edellisenä päivänä ankkuriparinsa Peter Nymanin kanssa.

”Meillä on sellainen filosofia, ettemme halua olla liian sävy sävyyn. Punainen mekko ja punainen kravatti on liian ilmeistä ja tylsää. Pelaamme mieluummin vaikkapa vastaväreillä, tai niin että Peterillä on solmiossa tai taskuliinassa vain ripaus minun asuni väriä. Olennaista on, että ankkuriparin vaatteissa on harmoniaa ja sama fiilis”, Lehmusvirta kertoo.

Ylen uutistenlukija Piia Pasanen huomioi pukeutumisessaan jopa uutisten sisällön.

”Jos tiedän, että meidän pääuutisemme on esimerkiksi iso lento-onnettomuus, laitan ylleni tummaa. Ei semmoisena päivänä tee mieli pukeutua pinkkiin tai kukkakuoseihin.”

Toisinaan ankkuri lähettää vaatteillaan myös pieniä piiloviestejä.

”Brexit-päivänä minulla oli ylläni sinistä, punaista ja valkoista”, ankkuri paljastaa.

”Ja vaali-iltana neutraalit värit ovat pop”, Pasanen sanoo ja nauraa.

Lopuksi vielä asiaa liikuntatrendistä, joka muuttaa pukeutumista – erityisesti Ruotsissa.

Kuluttajat panostavat yhä enemmän hyvinvointiinsa, ja fitness on megatrendi. Sosiaalisessa mediassa ja televisio-ohjelmissa esitellään vartaloa ja pullistellaan lihaksia. Muotiuutisten tietojen mukaan tavallisetkin ihmiset raportoivat instagramissa ja twitterissä aiempaa enemmän lihastreeneistään ja dieeteistään.

Ja kaikki tämä vaikuttaa muotiin: fitness-vaatteiden myynti on selvässä kasvussa.

Erityisesti fitness-ilmiö näkyy muotitietoisessa Tukholmassa. Kaupungin muotia seuraavat miehet olivat aiemmin hoikkaakin hoikempia ja pukeutuivat erittäin istuviin ja kapealinjaisiin pukuihin ja herraintakkeihin. Tänä syksynä tukholmalaismiehillä on käsivarsissaan kuitenkin niin suuret lihakset, etteivät vanhat manttelit ole mahtua ylle.

Ja nyt täältä muotiuutisista: Oikein hyvää päivän jatkoa!