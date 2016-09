Missä on nyt Pelimanne-yhtyeen Kyösti Roth? Auttamassa Bulgariasta ja Romaniasta tulevia romanikerjäläisiä.

Maanantaina lokakuun 11. päivänä 1993 valtakunnanoikeus kokoontui käsittelemään kansanedustaja Kauko Juhantalon (kesk) historiallista koplausoikeudenkäyntiä.

Illalla kansakunta rentoutui. Kotisohvilla saattoi napsauttaa päälle minkä tahansa kolmesta tv-kanavasta.

Kolmoskanavalla jännitettiin Syksyn sävel -laulukilpailu. Elettiin jo nykyaikaa, joten kuka tahansa saattoi ilmaista suosikkinsa soittamalla 9700-alkuiseen äänestysnumeroon. Yli 50 000 kansalaista soittikin.

Kilpailu tiivistyi Tony Montanan, Heidi Kyrön ja romaniduo Pelimannejen väliseksi kamppailuksi. Lopulta Pelimannet päihitti Heidi Kyrön muutaman sadan äänen erolla.

Kyösti Rothin ja Erno Enrothin voittokappale Amore pysytteli listoilla viikkokausia Haddawayn, Neon 2:n, Culture Beatin ja

muiden ysäriartistien seassa.

Rothin makuuhuonetta Maunulassa hallitsee valtava syntetisaattori, aito jäänne 1990-luvulta. Se on ahkerassa käytössä, vaikka keikkailu on jo jäänyt.

62-vuotias Roth on eläkkeellä, mutta hän vetää Maunulassa romaninuorille musiikkityöpajaa. ”Olen sanonut nuorille, että minua ei saa teititellä eikä hävetä, vaikka olen vanha”, Roth sanoo.

Roth varttui lastenkodissa, mutta lähti sieltä 15-vuotiaana ravintolamuusikoksi.

Tanssiyhtyeissä soittaminen oli 1970-luvulla raatamista. Tanssiravintolan kanssa saatettiin solmia sopimus kuukaudeksi kerrallaan.

Roth piiskasi itsekin yhtyettään.

”Määräsin kolme tuntia omaa harjoittelua, kolme tuntia yhtyeen kanssa, ja sitten soitettiin kuuden tunnin keikka.”

Vuonna 1977 Roth tuli uskoon. Hän kokosi romanipäivien keikkaa varten yhtyeen, jonka nimeksi tuli Freidiba Boodos. Se lauloi vain hengellisistä aiheista.

Yhtyeessä olivat mukana tuleva pelimannetoveri Erno Enroth sekä Rainer Friman. Sen keikkatahti oli kiivas, Rothin mukaan ”1500 keikkaa vuodessa”.

”Aloitimme aamuyhdeksältä yhdessä koulussa, ja välitunnin aikana siirryimme toiseen. Illalla saatoimme vielä esiintyä seurakunnan tilaisuudessa.”

Muutaman vuoden sitä jaksoi. Yhtye paloi pahasti loppuun, ja vuonna 1985 se hajosi. Friman singahti soolouralle jo seuraavana vuonna päästyään tangoprinssiksi.

Roth ja Enroth alkoivat soittaa taas yhdessä 1990-luvun alussa. Yhtyeellä ei ollut nimeä, joten sen joutui keksimään levymoguli Ile Vainio. ”Meillä olisi vain yksi ehdotus, ja sitä te ette varmasti hyväksy”, Vainio sanoi Rothille puhelimessa.

Kuultuaan ehdotuksen Roth nauroi, ja yhtyeestä tuli Pelimannet.

Syksyn Sävel -voiton jälkeen keikkakalenteri täyttyi nopeasti, mutta Roth ja Enroth heittäytyivät ensi töikseen hyväntekeväisyyteen.

He järjestivät 1994 tukikonsertin Bosnian sodan uhreille ja keräsivät rekkalasteittain vaate- ja ruoka-apua. Lehdissä napistiin, mikseivät he keskity kotimaan köyhiin.

Pelimannet voitti Syksyn sävelen vielä toisenkin kerran. Vuonna 1995 solistina oli Rothin serkku, tuolloin 16-vuotias Benja Roth.

Vuonna 1996 yhtye kuitenkin hakeutui konkurssiin ja katosi lavoilta.

Vuoden 2009 paikkeilla Suomeen alkoi tulla Romaniasta ja Bulgariasta romanikerjäläisiä.

Se teki Rothista aktivistin. ”Sanoin muille mustalaisille, että eihän tämä näin voi mennä. Nyt loppuu keskinäinen tappelu, ja aletaan auttaa.”

Roth keräsi ruokaa ja vaatteita ja vei apua Kalasataman romanileiriin.

Sittemmin hän on soitellut puolueiden puheenjohtajille kuultuaan tapauksista, joissa romanipoliitikkoja on savustettu ehdokaslistoilta. Ensi kevääksi Roth puuhaa Helsingin Kulttuuritalolle tilaisuutta, jossa yritetään saada romanien asioita kuntoon. Työn alla on myös musikaali romanien holokautista.

Yksi tapa olisi kannustaa romaneja yrittäjiksi, koska yksityisellä puolella romanien on yhä lähes mahdoton saada töitä.

”Olemme olleet täällä 500 vuotta, mutta emme ole integroituneet.”

Itsekritiikistä eivät kaikki romanit pidä.

”Olen Suomen vihatuin mustalainen, ja rakastetuin”, Roth sanoo. ”Pitää sanoa suoraan, eikä hissutella.”

”Suomessa on paljon piilorasismia romaneita kohtaan. Mutta on turha kieltää, että meillä on ongelmia. Esimerkiksi naisten asema on romaniyhteisössä huono.”

Kyösti Roth, 62, on muusikko ja lauluntekijä, joka tuli tunnetuksi Pelimannet-yhtyeessä. Yhtye voitti Syksyn Sävelen kaksi kertaa 1990-luvulla. Nykyään Roth auttaa romanikerjäläisiä.