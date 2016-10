Yksi ruokamaailman järkähtämättömiä totuuksia on se, että italialaisten huippukokkien kanssa puhuminen on ihanaa mutta sietämätöntä.

Gennaro Oliviera, 34, ei ole tässä poikkeus.

Istutaan pöydässä. Nautitaan Olivieran valmistaman mahtavan aterian jälkihehkusta. Siemaillaan espressoa, kunnes koittaa sopiva hetki esittää se suuri kysymys: mikä on italialaisen ruuan salaisuus?

Ja Oliviera vastaa italialaisten kokkien vakiovastauksen: ”Italialaisen ruuan idea on yksinkertainen. Valitaan hyviä raaka-aineita, ja valmistetaan ne yksinkertaisesti.”

Aaargh!

Koska salat eivät paljastu kysymällä, niin käydään läpi Olivieran taival huippukokiksi.

Lapsena kokkaaminen ei kiinnostanut häntä lainkaan. Kun hän oli 15-vuotias, hänen napolilaista perhettään kohtasivat taloudelliset murheet. Hänellä ei ollut suuntaa elämässään. Hän ei osannut vaihtaa autoon öljyjä tai maalata talon seinää. Siispä hän meni ravintolaan töihin.

”Ruuanlaitosta tuli ensin intohimo, sitten ammatti ja sitten taas intohimo”, hän sanoo.

2000-luvun alussa hän opiskeli kokkikoulussa Serramazzonin pikkukaupungissa Modenassa.

Siellä hän kohtasi Elina Valoranta -nimisen vaalean suomalaisopiskelijan, ja pian heistä tuli pari. He työskentelivät ravintoloissa Italiassa, kunnes iski lama. He muuttivat Suomeen. Nyt he pyörittävät Helsingissä kolmatta vuotta maineikasta ravintola Tocaa.

Mutta... vielä siitä italialaisen keittiön salai…

”Ei ole väliä, mistä tulet, kunhan teet ruokaa sydämellä”, Oliviera keskeyttää. Ja italialaisen keittiön oppitunti on ohi.