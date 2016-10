Tältä näyttää Linnunlaulun sininen huvila sisältä

Jorma Helenius oli haravoimassa suuren huvilan pihaa, kun paikalle ilmestyi hollantilaisia arkkitehtuurin opiskelijoita. He olivat tulleet Linnunlauluun ihailemaan suomalaista puurakentamista.

Silloin huvilan piianrapusta ilmestyi yksi talon asukkaista pää veressä.

Toinen asukas oli lyönyt miestä otsaan sahalla.

”Verta valui joka reiästä raitoina naamalla. Se oli kuin kauhuelokuvasta”, Helenius muistaa.

Asukas pyysi Heleniukselta laastaria. Hollantilaiset perääntyivät.

Kun veriraitapää oli palannut taloon, opiskelijat tulivat kysymään, kuka talon omistaa.

Tuolloin, 1980-luvun alussa, rappiolla olivat sekä huvila että sen asukkaat.

”En kehdannut kertoa, että omistaja olin minä”, Helenius sanoo ja nauraa.

Varakkaat helsinkiläiset rakensivat komeita huviloita Töölönlahden rannalle ja läheisille kallioille 1800-luvun loppupuolella. Yhden suurimmista rakennutti rakennusmestari Nikolai Michelsson. Työ alkoi vuonna 1895 ja kesti neljä vuotta. Taloon tuli kolme kerrosta ja 24 huonetta. Michelsson omisti naapurihuvilankin eli nykyisen Villa Kiven.

Huvilassa asui myös nimekkäitä vuokralaisia, kuten filosofian tohtori Axel Olai Heikkel. Kirjailija Maila Talvion asunnossa vieraili kulttuurieliittiä, ja esimerkiksi Eino Leino ja Aino Kallas lausuivat runoja Talvion parvekkeella.

Arkkitehti Eliel Saarinenkin asui huvilassa.

Jorma Heleniuksen isoäiti osti rakennuksen vuonna 1950. Siinä vaiheessa Linnunlaulun huviloissa olivat jo koittaneet ankeat ajat, sillä tontit omisti valtio ja vuokrasopimuksia oli alettu tehdä vain vuodeksi kerrallaan.

Helenius epäilee viranomaisten kaavailleen, että huviloiden rapistuttua ne lunastettaisiin polkuhintaan ja purettaisiin. Osa huviloista katosi Helsingin kaupunginteatterin tieltä, ja nyt puuhaan osallistui myös Alvar Aalto. Aallon vuoden 1964 keskustasuunnitelmassa oli monikaistainen Vapaudenkatu, joka olisi tuhonnut suuren osan Linnunlaulun huviloista.

Mutta kaupunkilaiset vastustivat hanketta ja voittivat. Moni muu Helsingin hieno puuhuvila sen sijaan purettiin tai poltettiin.

”Palokunnat käyttivät niitä harjoituskohteina – puuhuviloilla ei ollut 1960-luvulla juuri arvoa”, Helenius sanoo.

Isoäidiltä rakennuksen ostivat Heleniuksen äiti ja täti. Huvilasta tuli nyt ankea vuokrakasarmi, jossa asui 20 ruokakuntaa. Kun naiset yrittivät myydä huvilaa pilkkahintaan, yhtään järkevää tarjousta ei tullut. Syy oli tontin lyhyt vuokrasopimus, jonka pidentämisestä viranomaiset eivät vieläkään neuvotelleet.

Lopulta Helenius ja hänen veljensä ostivat rakennuksen. Äiti vastusti kauppaa kiivaasti.

”Äiti ennusti, että uuvumme.”

Mutta Helenius rakasti vanhoja huviloita. Hän näki jo mielessään, mitä rakennuksesta voisi tulla. Mutta ensin piti ratkoa pari pulmaa.

”Elettiin kuin villissä lännessä. Osa vuokralaisista kusi nurkkiin. Nesteet valuivat alakertaan.”

Helenius ravasi asunto-oikeudessa 13 kertaa, jotta sai lopulta juopot ulos talosta.

Remontti alkoi vuonna 1979. Sähköt, katto, putket, viemärit. Parvekkeet, seinät, katot ja lattiat.

Ulkohuussista päästiin eroon vasta 1980-luvun puolivälissä. ”On ollut tekemistä tavallisen ihmisen rahoilla. Itse on tehty, mikä on osattu. Tämä on ollut rakennusakatemia.”

Mutta pattereita taloon ei tullut. Helenius ei halunnut niitä pilaamaan taiteellista vaikutelmaa, joten lämmitys piilotettiin kattoihin.

”Mieluummin maksan vähän enemmän sähkölaskua kuin porailen rakenteisiin vesiputkia tai vetelen niitä seiniin pintavetoina.”

Talon remontoinnissa auttoi, että Helenius oli oppinut koristemaalausta, kultausta, kipsitöitä, patinointia ja entisöintiä ollessaan töissä maineikkaassa Pullan entisöintiliikkeessä. Hänen puolisonsa Marja puolestaan oli töissä Kansallismuseossa konservaattorina.

Alkuperäisistä tapeteista ja kattomaalauksista oli säilynyt vain paloja, eikä valokuvia ollut. Seinien lakkausjäljistä paljastui huvilan runsas uusrenessanssityylinen ornamentiikka.

Heleniukset keksivät seinien ja kattojen kuviot ja värit omasta päästään ja toteuttivat ne vanhoilla menetelmillä. Ideoita etsittiin saman ikäisistä rakennuksista.

Esimerkiksi alakerran kulmasalissa pariskunnalle tuli tunne, että sen pitäisi olla vihreä. Mutta mikä sävy: lehmus, koivu, oliivi vai ehkä sammal? Ja millainen katto?

Kattomaalauksen idea löytyi arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelemasta kerrostalosta Katajanokalta.

”Tein näytepalan ja teippasin sen salin kattoon. Kuvio tuntui isolta. Toinen yritys meni liian kirpuksi. Vasta kolmas osui kohdilleen.”

Makuuhuoneeseen ja toiseen lastenhuoneista Helenius rakensi myös komeat intarsialattiat.

Sali toisensa jälkeen alkoi hehkua, ja koreimmat koristelut sai eteisaula. Tila on pöyhkeä kuin riikinkukko. Turkoosia, sinistä, punaista, vihreää, keltaista, kultaa, hopeaa.

Erittäin orientaalia!

Ajatus löytyi Moskovasta, missä Heleniukset olivat töissä eräässä palatsissa.

”Meidän tehtävänämme oli maalata palatsin orientaalihuoneen kipsireliefit.”

Pariskunta päätti irrotella samaan tyyliin omassa eteisessään. Apuun pyydettiin koristemaalariystävä, joka sai vapaat kädet.

Tulos on niin hieno, että eteishalli on yksi Heleniuksen suosikkipaikoista. Hän juo siellä usein aamukahvit, sillä auringonvalo heijastelee ja peilaa taianomaisesti seinien hopeoinneista ja kultauksista.

Viimeinen taisto huvilan puolesta käytiin 1980-luvulla. Tuolloin viranomaiset kaavailivat Linnunlaulun rakennuksia kulttuurikäyttöön. Mutta omistajat eivät myyneet eivätkä luovuttaneet. Kun 1990-luvun alun lama köyhdytti kaupunkia, huviloiden omistajat saivat vihdoin pitkät, 50 vuoden vuokrasopimukset.

”Samalla tonttivuokra kymmenkertaistui, mutta siitä en valita, koska hyvästä tontista kuuluu maksaakin.”

Sen sijaan Helenius valittelee vaativaa makuaan.

”Tällaiset koristemaalaukset ovat paljon työläämpiä kuin jos seinille heittäisi valmiin tapetin tai maalarinvalkoista maalia.”

Mutta minkäs teet: Helenius ei pysty vastustamaan menneen maailman kaunistuksia. Hän on vaimonsa kanssa sisustanut kotinsa kuin pietarilaisen palatsin. On vaikuttavia verhoasetelmia, sametilla verhoiltuja huonekaluja, kultakoristeisia sängynkatoksia, pylväitä, pilareita, palmuja. Ja kaakeliuuneja, joista yksi on tiettävästi peräisin vanhasta Kämp-hotellista.

”Meillä ei oikein mukavia tuoleja olekaan. Vieraat saavat valita vähemmän mukavien väliltä.”

Ja jokaiselle pöydälle isäntä on hankkinut liinan.

”Olen sanonut lapsilleni, että teillä on tosi miehekäs isä. En käy hurraamassa jääkiekkojoukkueille enkä rassaa autoja, mutta tilaisuuden tullen ostan pitsiverhoja ja samettisia pöytäliinoja.”

Vaimo tietää, miten tulee toimia antiikkimessuilla, jos jollain osastolla myydään pöytäliinoja.

”Hän yrittää taluttaa minut osaston ohi”, Jorma Helenius sanoo ja nauraa.

Jaanis Kerkis

